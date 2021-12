Ernesto Jiménez se pronuncia tras rumores de separación con Antonella Bacco

Ernesto Jiménez puso fin a los rumores de separación con Antonella Bacco, con quien contrajo matrimonio meses atrás. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de Combate rompió su silencio para aclarar si continúa o no en una relación con la modelo. Asimismo, explicó cuál es el motivo por el que, desde hace varios días, la joven dejó de aparecer repentinamente en sus historias.

“(Me escriben) ‘Ernesto, ¿dónde está Antonella? Ernesto, ¿por qué no subes fotos con Antonella? Ernesto, ¿ya no vives con Antonella? Ernesto, ¿sigues con Antonella? ¿qué pasó con Antonella? Ernesto, ¿por qué no hay nada con Antonella en tus cuentas?, Ernesto, Antonella, Antonella...’”, expresó el ex chico reality satirizando los mensajes de sus seguidores.

Luego de ello, Ernesto Jiménez se grabó con Antonella Bacco y reafirmó que el amor entre ambos continúa intacto, y desmintió que vayan camino a divorciarse.

“Ahí está (Antonella), ya la gente se pone pero loca (...) No te ven dos, tres días y ya (comentan) ‘Divorcio, se acabó por siempre, Ernesto se va a quedar con la parte de adelante de Uxa (perro) y Antonella con la parte de atrás, ¿cómo van a separar los bienes?’ No hay ni bienes”, manifestó entre risas y dejó en claro que su esposa no apareció solo porque cada uno estaba ocupado en sus temas personales.

¿Cuándo se casaron Ernesto Jiménez y Antonella Bacco?

Ernesto Jiménez y Antonella Bacco se casaron a mediados de abril del 2021 en Port Orange, Estados Unidos. La pareja dio a conocer que había contraído nupcias a través de una romántica foto en Instagram.

La instantánea mostraba al fotógrafo y a la modelo sonrientes y con sus trajes de vestir desfilando en su boda frente a los invitados.

La pareja se casó en una íntima ceremonia en Port Orange, Estados Unidos. Foto: Antonella Bacco/Instagram

¿Cómo se conocieron?

Según contó André Castañeda, Antonella Bacco empezó a seguir a Ernesto Jiménez en Instagram y le dio ‘me gusta’ a varias de sus publicaciones, por lo que él decidió hablarle.

“Antonella lo stalkeo a Ernesto, le escribió por redes sociales, se conocieron por Instagram y el amor nació”, relató para el programa En exclusiva.