Dalia Durán sobre situación legal de John Kelvin: “La justicia será quien decida su destino”

Uno de los episodios que marcaron el espectáculo nacional en este 2021 que ya se va, fue la violencia de género perpetrada por parte de John Kelvin hacia la madre de sus hijos, la cantante, Dalia Durán. La cubana apareció ante las cámaras de Magaly TV, la firme con evidentes signos de haber sido golpeada por el cumbiambero asegurando que ha sufrido este maltrato durante gran parte de su relación.

Ante las pruebas fehacientes, el cantante fue recluido en el penal de Lurigancho a cumplir los siete meses que le impuso la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, hace solo unas semanas, unas declaraciones de la presentadora extranjera sorprendieron a la opinión pública, ya que en ellas parecía exigir la liberación de su agresor.

Dalia Durán aclara el supuesto pedido de libertad por John Kelvin

Ante la sorpresa de sus palabras, Dalia Durán conversó con El Popular para explicar cuáles fueron las razones de las mismas. La cubana aclaró que realizó estas declaraciones llevada por la angustia que le generó ver a sus hijos pedir por sus padres. Asimismo, la presentadora señaló que la justicia será quien decida sobre el artista.

John Kelvin fue sentenciado a 7 meses de prisión preventiva tras abusar de su esposa. Foto: Inpe

“Fue un momento de angustia, viendo llorar a mis pequeños. Me partió el alma. Soy una mamá leona, por ellos todo. Mis hijos me necesitan y nadie verá por ellos, solo yo. No espero nada (sobre su libertad), la justicia será quien decida su destino, no tengo injerencia en ese aspecto”, apuntó.

Dalia Durán se pronuncia tras ser acusada de deudora

Valentina López, examiga de Dalia Durán, conversó hace unos días atrás con Amor y Fuego y reveló supuestos malos manejos de la cubana con el dinero que le ofrecieron como ayuda tras los abusos de parte de John Kelvin. Por ello, la presentadora afirmó que estas personas con capaces de inventar cualquier cosa por dinero.

“Son personas oportunistas que por dinero son capaces de todo e inventan mil cosas. Mala es poco, apareció de la nada en mi vida y con mentiras que ya luego me enteré, pero ya están afuera. Simplemente a palabras necias oídos sordos. Yo estoy tranquila con mi conciencia y punto”, añadió.