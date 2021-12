Dalia Durán no descarta volver a enamorarse: “Tengo todo el derecho”

Dalia Durán fue una de las protagonistas de este 2021 luego de denunciar la violencia de género de la cual fue víctima por parte de John Kelvin, su entonces pareja y padre de sus hijos. La cubana decidió poner fin a los constantes maltratos que recibía por parte del cumbiambero, quien se encuentra en el penal de Lurigancho para cumplir la condena de siete meses de prisión preventiva que recibió.

Ahora, la presentadora afirmó que se encuentra enfocada en sus nuevos proyectos y señaló que espera volver a trabajar en la televisión para este 2022. Asimismo, la cantante extranjera aseguró que no le ha cerrado las puertas al amor, aunque también aseguró que el cuidado de sus hijos es lo primordial en su vida.

Dalia Durán no descarta volver a enamorarse

Durante una reciente entrevista con El Popular, Dalia Durán respondió de todo: acerca de su supuesto pedido de libertad hacia John Kelvin y otros temas. La cubana también precisó que, si se presenta una nueva chance en el amor, no la descarta.

Dalia Durán recibió el apoyo de Andrés Hurtado e ingresó a trabajar en su programa en Panamericana. Foto: Andrés Hurtado / Instagram

“No descarto nada que me pueda hacer feliz. Además, tengo todo el derecho. No solo se trata de felicidad, sino de fidelidad, respeto, amor y confianza”, indicó para el citado diario.

Dalia Durán responde a las críticas recibidas en los últimos días

Debido a las declaraciones donde daba a entender que pedía la libertad de John Kelvin, Dalia Durán fue duramente criticada en los días posteriores. Sin embargo, la cubana aclaró que estos cuestionamientos no le afectan en lo absoluto, ya que se siente tranquila al saber que las personas que la conocen confían en ella.

“Gracias al Señor mantengo el apoyo de mis seguidores, los que realmente me conocen y con eso me basta. Las palabras malas y energías negativas para afuera, no tienen espacio en mi vida. Como me dijo alguien a quien admiro mucho, los tiempos de Dios son perfectos”, precisó.