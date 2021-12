Famosos que pasarán el Año Nuevo confinados por contagiarse de COVID-19

El nuevo coronavirus ha transformado la vida de todos. Pobres, ricos, famosos, civiles y más se han visto afectados por el contagio masivo del que muchos no solo sufrieron estragos, sino con el que perdieron la batalla. Es por ello que siempre recordarán el 2020 como el año en el que inició una pesadilla que aún no ha logrado terminar.

No obstante, los primeros meses de este año han sido de gran avance gracias al arduo trabajo de los científicos y estudiosos que lograron poner en adelante el proyecto de las vacunas y no han parado hasta ahora. La vacunación masiva en la mayoría de países ha hecho que, poco a poco, se vaya retornando a las actividades cotidianas con algunas modificaciones que no cesan, tales como el uso de la mascarilla y la higiene.

Como se sabe, los sectores del turismo, las artes y espectáculos fueron los más golpeados debido a la escasa posibilidad de asistir a lugares cerrados con gran aforo de personas, pero todo ha ido cambiando. Ya asisten a conciertos, salas de cine y más porque hay una gran población que está inmunizada, o en proceso de ello, pero, como dicen los especialistas, eso no evita contagio o la reinfección.

Es así que, a pesar de haberse inoculados, la alza de nuevos contagios ha alcanzado hasta a los famosos que tuvieron que poner en pausa su vida por fiestas de fin de año para cuidar a sus seres más queridos. Un claro ejemplo de ello son María Antonieta de las Nieves, Gianmarco, Rafael Nadal, Daniela Darcourt, Tini Stoessel, Natti Nathasa y Hugh Jackman, de quienes hablaremos sobre esta experiencia no tan grata que los llevó a convertirse en los personajess conocidos que recibirán este 2022 contagiados con la COVID-19.

María Antonieta de las Nieves: Todo con calma. La actriz que le dio vida a ‘La Chilindrina’ comunicó, a través de su cuenta de Instagram, que está contagiada con el virus de la COVID-19 el pasado miércoles 29 de diciembre. Lo más importante de todo es que la misma artista confesó que todo está siendo leve y ella se encuentra en su casa. En ese sentido, aseveró que, a pesar de salir positivo: “Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día (...) Aprovecho para desearles un 2022″.

María Antonieta de las Nieves pasará Año nuevo en casa. Foto: Instagram/De las Nieves

Gianmarco: El cantante peruano no ha sido inmune ante la alza de contagios con la COVID-19 en los Estados Unidos. De esa forma, confirmó también, a través de sus redes sociales, que el nuevo coronavirus lo hizo alejarse de su familia por unos días. Indicó que, aunque tuvo síntomas un poco fuertes, “gracias a estar vacunado, estoy reaccionando favorablemente a los medicamentos e indicaciones de mi doctor”. Asimismo, instó a sus seguidores a no pecar de confiados y seguir cuidándose. A pesar de que el día de hoy, 30 de diciembre, el artista confirmó que está recuperado, aún no ha especificado si ya dio negativo a sus exámenes.

Gianmarco confesó que ya está recuperado de los síntomas de la COVID-19. Foto: Instagram/Gianmarco

Rafael Nadal: Los deportistas no son ajenos a la COVID-19. “Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo”, confesó el popular tenista en un comunicado público que subió a su cuenta oficial de Instagram. El mensaje lo colgó hace una semana y, al parecer, también es una de los famosos que no compartirá una cena ni brindis con su familia al recibir el 2022.

Rafael Nadal se alejó de sus compromisos deportivos al contagiarse con la COVID-19. Instagram/Rafael Nadal

Daniela Darcourt: La cantante tuvo un año exitoso con el lanzamientos de sus nuevos temas musicales y el lleno total de su concierto como solista y marca personal; sin embargo, antes de acabar el año, la artista hizo una confesión a sus seguidores para motivarlos a seguir cuidándose. En ese sentido, posteó una fotografía en la que aseguró: “Después de dos pruebas antígenas negativas, decidí hacerme una prueba molecular, la cual me arrojó positivo a COVID la madrugada de hoy...” el pasado 21 de diciembre. Si bien, la empresaria ha ido subiendo su progreso diariamente en sus historias, hasta el momento no ha confirmado que ya está libre del virus.

Daniela Darcourt tuvo éxito rotundo en sus dos conciertos en noviembre 2021. Foto: Instagram/Daniela Darcourt

Tini Stoessel: La cantante argentina no se ha pronunciado hasta el momento y ha preferido mantener su distancia en redes sociales. Fue su padre el que salió a dar la cara y afirmó que “Tini tiene COVID. Pero está bien de salud, aislada, en Buenos Aires”, en una llamada con el periodista Ángel de Brito de LAM. Al parecer, el contagio se dio por uno de sus músicos que dio positivo y el descarte se hizo antes de viajar a España por temas laborales.

Tini Stoessel tenía compromisos laborales que canceló tras su contagio con la COVID-19. Foto: Instagram/Tini Stoessel

Natti Natasha: Los contagios no paran. La cantante dominicana sorprendió a más de un seguidor al oficializar un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que detalla que tanto ella, su esposo y los hijos de él fueron diagnosticados positivos contra la COVID-19. No obstante, su pequeña, que aún no cumple un año de vida, no está contagiada, pero la continúa monitoreando. En ese sentido, aconsejó a su entorno y fanáticos: “Por favor, aquella personas que ha estado cerca a nosotros en las pasadas 48 horas, les pedimos que se haga la prueba y se aísle en cuarentena. La pandemia del COVID nos puede tocar a cualquiera así que no baje la guardia, protéjase y póngase su refuerzo de la vacuna”.

Natti Natasha anunció que su familia contrajo COVID-19. Foto: Instagram/Natti Natasha

Hugh Jackman: El popular Wolverine de X-men confesó a través de un video en sus redes sociales que “Di positivo por covid. ¡Síntomas leves y ganas de volver al escenario lo antes posible! Enviando amor por un feliz y saludable año nuevo”. La estrella de Hollywood estuvo trabajando en Broadway para un proyecto, pero canceló todo para recuperarse y estar al 100 %.