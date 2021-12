Alejandra Baigorria tras intentar hacer deporte: “Siento que nunca volveré a tener mi pie igual”

Se recupera lentamente. Alejandra Baigorria se encuentra disfrutando de unas vacaciones de fin de año en Miami junto a Said Palao, con quien recibirá el Año Nuevo. Sin embargo, la modelo no ha dejado de compartir cómo está avanzando la recuperación de su pie tras la operación que le realizaron.

A través de sus redes sociales, la también empresaria contó que ha vuelto a entrenar, luego de haber dado sus primeros pasos tras su intervención quirúrgica. No obstante, la chica reality mencionó que por momentos se siente frustrada al no poder retomar sus actividades como solía hacerlo.

“Segundo día de poder hacer algo de deporte!! No puedo correr, caminar, me duele, camino mal, no tengo rango de movimiento, me frustro horrible... hay momentos que siento que nunca volveré a tener mi pie igual !!”, contó en sus historias de Instagram.

Publicación de Alejandra Baigorria Foto: Instagram

Alejandra Baigorria asegura que seguirá enfocada en su recuperación

“Pero le pongo ganas y nada, a darle duro!! Peores cosas pasan en la vida y la gente sigue, así que yo también lo haré!!! Vamos bellos, todos tenemos problemas, pero afrontarlos y seguir es lo que hará que todo sea más fácil”, agregó.

Alejandra Baigorria compartió su recuperación en redes sociales. Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram

Alejandra Baigorria muestra cómo va mejorando su pie tras lesión de varias semanas

Regresa con todo. A pesar de su lesión y todo el tiempo que estuvo en recuperación, la chica reality Alejandra Baigorria no ha dejado de trabajar en sus proyectos personales y ha continuado impulsándolos a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, subió algunas historias a su Instagram en las que publicitó su marca de ropa y zapatos como opciones de regalos navideños, y aprovechó en mostrar cómo va su proceso de recuperación debido a la lesión en el pie que tuvo semanas atrás. “A pesar (de) que estoy mal del pie, no saben cómo me acomoda”, comentó la modelo sobre un zapato que estaba promocionando.