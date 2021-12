Aída Martínez responde a críticas por someterse a rejuvenecimiento vaginal: “Es de vital información”

Aída Martínez se mostró sorprendida por la cantidad de comentarios en su contra por solo hablar del procedimiento quirúrgico al que se sometió por problemas de salud.

A través de su Instagram, la piloto envió un mensaje dirigido a sus seguidoras para comentarles que se sometió a un rejuvenecimiento vaginal a causa de una incontinencia urinaria.

“Chicas, no se asusten, no pasa nada; esto lo hago porque he sido mamá como muchas saben y porque tengo incontinencia urinaria. Estoy contando mis intimidades, pero no me da roche porque a cualquier mujer le pasa, a cualquier mamá le pasa, es lo más normal” , dijo la influencer.

Sin embargo, Aída Martínez jamás pensó que un tema informativo se volvería en su contra. Ella lamentó los comentarios misóginos que recibió por hablar del procedimiento.

“Lo que no me parece paja de todo esto son los comentarios misóginos que ha habido en redes, sobre todo en Facebook, a partir de que la prensa escrita ha hecho publicaciones”, dijo en sus historias de Instagram.

“Es de vital información que las chicas sepan de este proceso. Tengo amigas de 20 años que se lo han hecho… dirán cuál es la necesidad… la necesidad es la que tú quieras porque finalmente es el aparato reproductor de cada uno, no del pueblo, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vagina”, añadió.

Aída Martínez quiere otro bebé

Tras la llegada de su primera hija, Aída Martínez reveló sus deseos de tener otro bebé. “Hay un tema que me está dando vuelta y vuelta la cabeza, yo sé que tengo un público maternal acá que por ahí me puede ayudar a despejar algunas dudas que tengo. Directo al grano. Quiero ser mamá otra vez, pronto, pero no sé qué tan buena idea, de acuerdo a la experiencia de muchas de ustedes, sea tener los hijos tan seguido”, dijo en sus redes.

Aida Martínez se convirtió en madre por primera vez en marzo de este 2021. Foto: Instagram

Aída Martínez sobre dar de lactar: “Es un acto normal”

La modelo Aída Martínez fue blanco de ataques por compartir una foto desde un restaurante donde aparecía dando de lactar a su bebé. Ella no tardó en responder a sus detractores. “Yo que le di la vida, tengo toda la libertad de dar de amamantar donde a mí se me pegue la gana. Ella pide y yo le tengo que dar porque es su comida (...) Es un acto normal”, señaló en sus redes.