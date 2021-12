Yo soy, grandes batallas: Cristovals, hermano de Flor Polo, sorprendió con su imitación de Menudo

Yo soy, grandes batallas internacional contó con la presencia de los imitadores de Menudo, el reencuentro, un grupo de jóvenes cantantes que antes ya habían pasado por el programa de talentos pero sin mayor suerte. Esta vez, los cantantes, entre los que se encontraba el hermano de Flor Polo, llegaron con una presentación que sorprendió a los jurados de la competencia.

Cristovals Polo, hijo del fallecido compositor Augusto Polo Campos, llegó junto con sus compañeros con el fin de quedarse en el programa de Latina y retaron a ‘Makuko Gallardo’. “Hoy venimos por la revancha, ya es hora de conseguir una silla de consagrados”, escribió en Instagram antes de la emisión del episodio.

Así fue la presentación de ‘Menudo’ en Yo soy

Los imitadores de Menudo, el reencuentro interpretaron “Claridad” en su regreso al set del concurso. Además de poner al público a corear la canción, también asombraron gratamente a Mauri Stern, Katia Palma, Janick Maceta y a Jorge Henderson.

El mexicano no dudó en felicitar al grupo de imitadores por el talento que demostraron sobre el escenario y la mejora que evidenciaron luego de su última presentación en Yo soy, grandes batallas internacional.

“Me encantó. Está de regreso el Menudo que había que sacudir, que tiene balance vocal, que no está agobiando y están cantando todos con la misma fuerza. Bailaron bien, tuvieron carisma. A mí me gustaron, me encantaron”, dijo al dar la devolución. Sin embargo, no pudieron vencer a su contrincante y tuvieron que dejar la competencia.

Flor Polo envió un mensaje de aliento a su hermano

La hija de Susy Díaz no dudó en expresarle su apoyo a su hermano Cristovals Polo. Además de presentarlo a sus seguidores con una fotografía, le dejó un mensaje de aliento para su presentación en Yo soy, grandes batallas internacional y le expresó su cariño.

“Te quiero mucho, mi sambito”, escribió Flor Polo en su cuenta oficial de Instagram.