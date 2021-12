‘Dyango’ de Yo soy asegura que ‘José Feliciano’ debería de ganar la competencia: “Eres el mejor”

‘José Feliciano’ llegó a la pista de Yo soy, grandes batallas internacional para retar a ‘Dyango’. Como era de esperarse, ambos artistas regalaron una de las mejores interpretaciones de la noche y los jurados se complicaron al momento de elegir al ganador.

Tras las votaciones, Jairo Tafur y Sebastián Landa quedaron empatados y volverán a enfrentarse este miércoles 29 de diciembre. Ante la expectativa, el imitador de ‘Dyango’ se pronunció en sus redes sociales para asegurar que su colega ‘José Feliciano’ debería ser el ganador de Yo soy, grandes batallas internacional.

“Si me dieran a elegir quién ganará esta competencia, no lo dudaría dos veces y dijera Sebastián Landa, porque para mí y para muchos que realizamos este bello trabajo, ‘Sebas’ José Feliciano es el mejor. Tú y yo sabemos que esto no es más que arte y música, y es tan pura que todo lo hacemos de corazón”, escribió en Instagram.

“Te quiero un montón, hermano mío, y siempre te deseo lo mejor del universo, porque es tuyo y te lo mereces”, añadió Jairo Tafur, quien acompañó su mensaje con una foto de ambos.

‘Dyango' de Yo soy asegura que ‘José Feliciano’ debería de ganar la competencia. Foto: Jairo Tafur/Instagram

Yo soy: ‘José Feliciano’ agradece a ‘Dyango’

El imitador de José Feliciano no dudó en responder el mensaje que le dedicó ‘Dyango’ en Instagram.

“Muchas gracias hermano por tus bellas palabras. Sabes que la admiración es mutua y el cariño también. Hoy nos volvemos a encontrar. Salgamos a darlo todo”, escribió el participante de Yo soy, grandes batallas internacional.

‘José Feliciano’ agradece las palabras de ‘Dyango'. Foto: Sebastián Landa/Instagram

Mauri Stern sorprendido con ‘José Feliciano’ y ‘Dyango’

Tras el duro duelo entre ‘José Feliciano y ‘Dyango’ en Yo soy, grandes batallas internacional, Mauri Stern quedó impresionado por lo que vio. “Esto es el sueño internacional de Yo soy. Esto es el orgasmo perfecto de Yo soy”, dijo.