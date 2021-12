Raúl Romero pagó solo un sol por un café: le descontaron por feo

¡No pierde la chispa! Raúl Romero sacó más de una carcajada a sus seguidores al contarles sobre una divertida anécdota que vivió en una cafetería. A través de sus redes sociales, el popular ‘Cara de haba’ contó que pagó un sol por un café.

El también cantante explicó que pidió la bebida y le dijo al mozo que estaba fea. Por ello, en su boleta de pago, le hicieron un descuento ‘por feo’. Ante lo sucedido, mencionó que quedó confundido porque no sabe si se refiere a él o al producto.

“Me pedí un café. El mozo me preguntó si me gustó y le dije que estaba feo. No sé si el descuento me lo hizo por amable o por vengarse” , escribió Raúl Romero en su publicación de Facebook, donde mostró la boleta donde figura dicho descuento.

Publicación de Raúl Romero Foto: Facebook

Raúl Romero se pronunció sobre su supuesto regreso a la pantalla chica

Tras varios días llenos de especulaciones, Raúl Romero finalmente se pronunció y con ello entristeció a sus seguidores. El artista subió un video a su cuenta de Instagram para revelar la verdad. Abre la toma diciendo comentarios, a modo de broma, que recibió: “Ay, Raúl, ¡qué lindo! Vas a volver a la televisión, te vamos a ver”, dijo entre risas.

Luego, cambió su expresión y continuó. “Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo un poco triste al saber la desilusión que ocasionaría.

“Chicas y chicos tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión, no tengo pensado volver en este momento", dijo Romero. Foto: Raúl Romero/Instagram.

¿Cuál fue su última aparición televisiva?

Raúl Romero debutó en la conducción con el programa De dos a cuatro, en los 90 junto a su hermana Elena Romero. Lograba conectar con el público y en el año 2000 mutó al programa R con Erre por Panamericana, el cual estuvo al aire por siete años. Después, llegó el momento que lo catapultó a la fama: Habacilar en América TV. Lideró en sintonía y fue el favorito en formato de programa de concurso por ocho años.