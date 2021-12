Patricio Parodi tras tomarle la mano a Luciana Fuster: “La producción me puso a salir con ella”

Patricio Parodi se pronunció sobre la gala realizada por la final de Esto es guerra, donde Luciana Fuster y él fueron presentados en pareja e incluso salieron tomados de la mano. Desde ese momento, aumentaron los rumores sobre una posible relación entre los compañeros del programa de competencia. Tras ello, el modelo dejó en claro que todo fue idea de la producción.

“Le estaba agarrando la mano porque me pusieron, la producción me puso a salir con ella, algunas personas salen solos, a veces en grupos, a veces en parejas, hombre-mujer, y me pusieron a mí a salir con ella. La agarré de la mano, caminamos, le di su vueltita y listo”, contó durante una transmisión mientras jugaba videojuegos.

Asimismo, el modelo recalcó que no existe un vínculo sentimental entre ambos, ya que aseguró en el evento no tenía sus manos entrelazadas con Fuster. “Pero nunca salí... o sea, la gente, todos los portales rebotaron: saliste de la mano con Luciana caminando por la alfombra, ¿acaso estábamos entrelazadas las manos?”.

Chico relity habla sobre el posible regreso de Habacilar a la TV

En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre las novedades de América TV para el próximo año. En la edición de Estás en todas del pasado 25 de diciembre, el influencer expresó no haber concretado nada sobre su permanencia en el programa. “Yo creo que, si es que llegara ese formato, no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada”.

Reacción de Patricio Parodi cuando le preguntan por su relación con Luciana Fuster

Los seguidores de Patricio Parodi se preguntan si mantiene un romance con Luciana Fuster. Por esta razón, no dudan en consultarle por diferentes redes sociales si habrá una relación formal entre los dos. Sin embargo, el chico reality ha descartado dichos rumores. “¿Oficializar a quién?”, respondió cuando le preguntaron por la modelo.