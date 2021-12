Mossul recibió amenazas por fallar predicción sobre Keiko: “Me equivoqué, pero lo que vi en mis cartas fue claro”

Mossul se ha convertido en uno de los videntes más populares del Perú. A pesar de tener solo 22 años, ha logrado que su nombre suene no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional por haber acertado varias veces con sus predicciones. Sin embargo, no todo siempre ha sido fácil, ya que durante su carrera ha tenido que hacerle frente a diversos obstáculos.

En una entrevista con La República, el tarotista cuenta cómo fueron sus inicios en el mundo de la clarividencia, de qué manera sobrelleva las críticas y, además, qué opina sobre uno de sus colegas más cuestionados: el brasileño Reinaldo Dos Santos.

¿En qué se basan tus predicciones? ¿Cómo es que llegan a ti?

La mayoría de mis visiones son mediante sueños. ¿Cómo se dan? Pues siempre le pido a Dios, le digo “Padre mío, dame una señal para poder mantener alerta a las personas de cualquier acontecimiento en el mundo o en el país que pueda ayudar”... Y también a través del Tarot, la lectura de runas y del vaso o la bola de cristal puedo ver más allá.

¿Cómo empezaste en el mundo de la videncia?

Desde muy joven he tenido cercanía en el mundo espiritual. Yo solito, poco a poco, me di cuenta que podía ayudar a las personas de una manera más espiritual... En Chiclayo, a mis vecinas, muy mayores, cuando tenía siete, ocho o nueve años les decía “Te hago tu limpia”... Las personas se sorprendían de verme tan joven utilizando el tarot y la lectura de la mano para ver el futuro. Los sueños se fueron dando conforme fui desarrollando el don.

Para ti, ¿qué es lo más difícil al realizar una predicción?

Lo más difícil es llegar a interpretar bien... Siempre digo que no soy Dios para ser tan exacto. Puede que analice y canalice bien y dé un mensaje claro y directo; pero a veces en TV, por un tema de tiempo, uno tiene que dar una predicción al momento y puede que la interpretación sea muy exacta, como puede que falle.

¿Te incomodan las críticas cuando no aciertas alguna predicción? ¿Cómo las tomas?

Cuando estás en un medio público llegan a darte mucha importancia, pero te pueden ‘tirar piedras’. El Dios universal me ayudó bastante... me ayudó a sanar muchas cosas negativas... Al comienzo, fue duro ver cómo me ofendían por un trabajo que tenía por años, pero aprendí a encontrarle el chiste a todo ello, a los memes, a las parodias... También depende de cómo venga la crítica; si viene con una actitud negativa, uno tiene que ignorar.

Un tiempo decían “Mossul ha perdido el don” y nada que ver. Hay momentos en que Dios te dice “detente, hasta ahí nomás, date un tiempo”, entonces yo tengo que respetar eso.

Hace unos meses recibiste amenazas por no atinar sobre la victoria de Keiko, ¿Cómo viviste ese momento?

Eso fue fuerte. Nunca voy a decir que no me equivoqué porque sí me equivoqué, pero lo que vi en mis cartas fue muy claro, dije que no miraba nada positivo en estas elecciones y que veía una sombra negra cada vez que lanzaba las cartas para Pedro Castillo y cuando me mencionaban a (Vladimir) Cerrón... Me llegaron amenazas, noticias negativas, los del partido Perú Libre fueron los que más atacaron mi imagen.

¿Cuál ha sido el momento más complicado de tu carrera hasta ahora?

El que me grabaron en mi apogeo (tomando licor en una reunión) y cuando Magaly me insultó diciéndome que era un charlatán. No tengo nada en contra de ella, admiro su carácter, su fuerza y, como ella siempre dice, si eres una figura pública, todo el mundo va a opinar de ti. Aparte, tampoco soy un pan de Dios, no todo el tiempo voy a sonreír y decir que nunca hago eso porque sí, soy joven, tengo 22 años, puedo tener mis errores, como todo ser humano, pero de los errores aprendo...

Uno de los videntes más conocidos en el Perú es Reinaldo Dos Santos, ¿Qué te diferencia de él?

Mis capas (risas). No puedo opinar de él porque no lo conozco. Nunca he tenido oportunidad de ir a un set de TV y conversar con él... De repente necesita un momento para meditar, liberarse de todo lo negativo y de nuevo entrar con fuerza en el trabajo... En un momento de mi carrera, empecé a dar predicciones a la alocada porque la misma prensa te pide y Dios te pone pruebas, pero no vas a hacer dinero por hacer. Recuerda que Dios te dio un don y debes saberlo utilizar, no te creas más que Dios porque no eres Dios. De repente, (Dos Santos) tiene que limpiarse, meditar para que todo lo negativo se le vaya; de repente, no está obrando bien en algo.

