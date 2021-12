Los escándalos más impactantes que remecieron la televisión peruana

Un año realmente intenso se ha vivido con las noticias de escándalos que remecieron la farándula local. Figuras conocidas como Melissa Paredes, Yahaira Plasencia, Allison Pastor, entre otros dejaron impactados a los televidentes.

A pocos días de la culminación del 2021, hacemos un recuento de los momentos más escandalosos de los que fueron protagonistas conductoras, cantantes, chicos realities, actores y más.

Melissa Paredes y su ampay

Quizá el ampay entre Melissa Paredes y su bailarín en Reinas del show, Anthony Aranda, fue uno de los más escandalosos que remeció la farándula peruana. El pasado 20 de octubre, el programa de Magaly Medina lanzó un avance de lo que se vería en su programa, pero a los pocos minutos de las imágenes de adelanto, la modelo envió un comunicado señalando que ella ya estaba separada de su esposo Rodrigo ‘Gato’ cuba.

Tras la difusión del romántico video, el futbolista Cuba salió a desmentir la versión de Paredes. Todo esto provocó que la influencer renunciara a la conducción de América hoy, se divorciara de su esposo y se enfrentara a una batalla legal por la tenencia de su hija.

Yahaira Plasencia en la maletera

La cantante de salsa Yahaira Plasencia no solo levantó la polémica en el mundo de la farándula, ya que su proceder fue noticia nacional por violar los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia. Ella cumplió 27 años el pasado 23 de abril y para eso organizó una fiesta clandestina en una casa de Cieneguilla. No obstante, cuando la policía intervino a los asistentes, entre los que se encontraba Pancho Rodríguez y Facundo González, la intérprete estaba escondiéndose en la maletera de un auto.

A consecuencia de su comportamiento, ella fue expulsada del reality Esto es guerra, junto a Pancho y Facundo, quienes sí retornaron al programa en pocos meses, pero la salsera ya no.

“Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional, con todas las personas afectadas. Sé que mucha gente ha perdido a sus seres queridos”, dijo Yahaira Plasencia cuando reapareció en el programa de Gisela Valcárcel como la nueva competidora de Reinas del show.

Allison Pastor enfrenta a Gisela Valcárcel

El pasado 21 de agosto, Allison Pastor y Gisela Valcárcel protagonizaron un tenso momento en Reinas del show. La esposa de Erick Elera se quejó de malos tratos por parte de la producción y la conductora le aconsejó que se fuera si no estaba conforme. Ante esto, Pastor dejó en shock a todos a renunciar al concurso.

“Yo asumo toda la responsabilidad. A Ítalo (bailarín) y a Robert (coreógrafo) no los metan en esto, ellos no tienen nada que ver, yo estoy hablando de cómo yo me he sentido y lo que he pasado. Realmente doy un paso al costado, que gane la que tenga que ganar y muchas gracias por la oportunidad”, dijo Allison antes de alejarse de la pista de baile.

‘Carloncho’ despedido por frases machistas

En marzo del 2021, Enrique Banderas, más conocido como ‘Carloncho’, emitió mensajes machistas contras su expareja, la modelo e influencer, Rosángela Espinoza. Tras sus declaraciones, en redes sociales condenaron sus palabras y eso provocó que el programa En boca de todos lo despidiera de la conducción. Además, también fue separado de Radio Moda.

“Quiero pedirles 30 segundos de su atención, efectivamente como han podido ver, hoy Carloncho no nos acompaña en el programa, su situación es complicada debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación”, dijo Rondón.

'Carloncho' no continuará en la conducción de En boca de todos. Foto: La República/ Tula Rodríguez/ Instagram

Mario Irivarren y Vania Bludau

En pleno verano, Mario Irivarren y Vania Bludau fueron intervenidos por efectivos de la Policía por organizar una fiesta con mucha gente. No obstante, la pareja le faltó el respeto a la autoridad que solo cumplía con su trabajo.

“Es secuestro, sí. O sea, apunta el nombre... ustedes todos se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a ir a morirse de frío”, dijo Bludau al negarse a entregar su documento de identidad.

“Papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las 5 nomás puedo”, comentó por su parte Irivarren.

La actitud de la modelo y el chico reality fue repudiada en redes sociales.

La caída de Elías Montalvo

Entre tantos escándalos, el que más preocupó por la caída de Elías Montalvo durante un juego de altura en Esto es guerra. Tras una falla técnica, el joven tiktoker protagonizó una de las escenas más impactantes de la televisión peruana el pasado 21 de setiembre.

Afortunadamente, Montalvo solo tuvo una lesión en el pie izquierdo y su recuperación fue rápida.