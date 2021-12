Melissa Paredes y su inspirador mensaje para recibir el 2022

Melissa Paredes está más que preparada para el año que viene. Así lo dejó en claro en sus redes sociales tras difundir un emotivo video con un inspirador mensaje a puertas de terminar el 2021.

La modelo se luce en su cuenta de TikTok caminando por la arena y bañándose en el mar mientras se escucha en un audio el sentir de Paredes respecto a los últimos acontecimientos a los que se ha visto expuesta en televisión nacional.

“2022 estoy lista. Ahí te voy, con todo”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, donde también compartió la publicación.

“Que le quede claro a todo el que me conoce, voy a empezar a disfrutar mi vida sin importarme lo que ustedes digan”, se oye en los primeros segundos del video.

Según el audio mencionado, la exconductora de televisión estaría pensando iniciar el año con una actitud más sincera consigo misma.

“Hoy decidí ya no más seguir callando quién soy para aumentar el ego de las personas hipócritas que me rodean, no seguir intentando cambiar para encajar dentro de una sociedad tan podrida como la que me tocó vivir, donde te juzgan sin conocerte y te crucifican solamente para encajar”.

El mensaje de la influencer culminó mencionando cómo vivirá su vida de ahora en adelante.

“Voy a empezar a construir la vida que yo quiero, voy a empezar a ser la persona que deseo, voy a amar a quien yo quiera, me voy a vestir como yo quiera. Mientras no le haga daño a nadie, no hay ningún problema”, finalizó.

Melissa Paredes responde a sus detractores

Días atrás, la influencer también recurrió a sus redes sociales para responder a quienes hablan mal de ella tras anunciar la separación de su expareja Rodrigo Cuba.

“A mí que me importa lo que tú pienses de mí, porque, primeramente, ¿qué haces pensando en mí?”, se escucha en el video publicado por Paredes usando un popular audio de TikTok.