Katy Perry colabora con Alesso para lanzar su nueva canción “When I’m Gone”

El DJ Alesso formó una alianza con Katy Perry y estrenaron el tema “When i’m gone”. Esta nueva canción se aleja del sonido pop al que la cantante tiene acostumbrado a su público y explora el lado más electro del género. El video publicado en Youtube, desde la cuenta de Alesso, ya ha acumulado más de 124 mil reproducciones en solo unas horas desde su lanzamiento.

Katy Perry reveló que Orlando Bloom la ayuda a armar sus looks antes de los conciertos

Katy Perry aprovechó una entrevista con E! News para contar que su pareja, el actor Orlando Bloom, la ayudó a elegir la ropa y accesorios que usó en sus presentaciones de su estadía en Las Vegas.

Durante la conversación, la artista compartió más detalles sobre su relación con Bloom y cómo ambos se acompañan durante su faceta de padres (a pesar que cada uno continúa con su carrera artística).

“Hablamos sobre el vestuario y el maquillaje. A veces, cuando voy a una prueba, me pide notas o le enseño esto. Es divertido, y nos decimos la verdad. Yo digo,’ Amor, no te pongas eso. Te ves como algo. No lo hagas’”, comentó Katy.

Katy Perry for Daily Pop.



PT-BR subtitles. pic.twitter.com/1LxsB8KcN8 — Katy Gallery (@PKPGallery) December 16, 2021

Orlando Bloom reveló que se turna con Katy Perry para hacer peculiar actividad con su bebé

El actor Orlando Bloom se hizo viral al revelar cómo es que él y Katy Perry se deshacen de la mucosidad de su hija Daisy, de tan solo un año. El protagonista de Piratas del caribe admitió que suele competir con la cantante para ver quién succiona más.

“He chupado muchos mocos con esta cosa. Katy y yo nos turnamos para ver quién puede sacar el moco más grande “, comentó la estrella en el video de la marca Fridababy. El video en cuestión fue colgado en Instagram y muestra a una madre usando el producto NoseFrida Snotsucker para quitar los restos de materia en la nariz de su bebé.