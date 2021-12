Karla Tarazona y Thais Casalino sorprendidas con la edad de Magaly Medina

En la edición de este 29 de diciembre, en Mujeres al mando se presentó una secuencia La máquina del tiempo, donde Karla Tarazona, Thais Casalino y Kurt Villavicencio miraban cómo han cambiado algunos personajes de la farándula a lo largo de los años.

Durante este espacio del programa, las conductoras quedaron sorprendidas cuando Kurt reveló la edad de Magaly Medina y Gisela Valcárcel.

“Hay que decirlo, la señora Magaly Medina, actualmente, tiene 58 años, Gisela Valcárcel y Magaly Medina tienen 58 años” , dijo, causando la admiración de todos.

Asesora de Belleza critica el estilo de Magaly Medina

Durante la última edición de Mujeres al mando, la estilista Nicole Akari fue invitada a participar como jurado en el Ranking de los mejores looks de este año, sección en la que se comentó sobre los famosos locales y sus gustos al vestir.

Cuando era turno de analizar el estilo de Magaly Medina, la asesora sorprendió a los presentes con comentarios directos y negativos. “Voy a ser una honesta. Me parece que ella es de las peores vestidas de la televisión. No la saben vestir acorde al programa. Me gusta más cuando está en su vida cotidiana, ahí me encanta, pero para la televisión...”, comentó.

“Me parece que ella es de las peores vestidas de la televisión” fue el duro comentario de Nicole Akari. Foto: composición/ Instagram Nicole Araki / Magaly Medina

Thais Casalino defiende a Mujeres al mando de críticas: “La soberbia es mal de muchos”

Thais Casalino respondió a las críticas que el programa recibió por parte de panelistas de otros espacios de la competencia. La periodista fue consultada sobre la burla de Janet Barboza, quien se refirió de forma sarcástica al rating que produce el formato de Latina.

“Me parece que la soberbia es mal de muchos y la humildad es el secreto de pocos. La humildad es una virtud que siempre trabajamos y afianzamos en el programa”, dijo a Trome.