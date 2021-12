Esposo de Juliana Oxenford la sorprende con romántico saludo de cumpleaños en ATV Noticias

Juliana Oxenford cumplió un año más de vida el último 28 de diciembre y fue sorprendida por el equipo de producción de su programa periodístico durante la emisión en vivo. La periodista no esperaba que su esposo Milovan Radovic y sus familiares la saludaran en un video que difundieron a la audiencia.

La también conductora se dispuso a presentar un reportaje sobre Ana Mendoza, una mujer que llevó ayuda a una localidad de Ancón e implementó una biblioteca en favor de los niños. Sin embargo, en vez de pasar la nota emitieron las imágenes del padre de sus dos hijos.

El tierno mensaje de Milovan Rodavic a Juliana Oxenford

El esposo de Juliana Oxenford apareció en pantalla inesperadamente y la conductora quedó asombrada al ver a su pareja dedicarle un mensaje de cumpleaños.

“Qué te puedo decir que no sepas, que te amo, que me pareces una mujer increíble , una profesional increíble, una mamá increíble y que me parece que estás guapísima. Te deseo un feliz cumpleaños, chibolita. Te mando un beso, te amo”, dijo Julián Radovic en Al estilo Juliana.

En el clip también aparecieron la madre de la comunicadora, dos de sus hermanas e incluso una de sus sobrinas.

“Una hermana que llenó mi vida de alegría, inteligente, divertida, valiente como pocas. Una hermana genial y la mejor madrina que pude haber elegido para mi hija. Te amo, Juli”, dijo una de las familiares.

Juliana Oxenford no pudo evitar mostrarse conmovida al escuchar las palabras que le dedicaron sus allegados.

Juliana Oxenford celebró su cumpleaños al ritmo de Pintura roja

Como es costumbre, Juliana Oxenford festejó sus 43 años al ritmo de Pintura roja, su grupo favorito. Al finalizar el programa, se puso un gorro de fiesta y bailó con las canciones de la orquesta del grupo de cumbia.

“Caramba, gracias. Yo bailo, no es la primera vez que bailo creo. Gracias, qué lindo. Gracias a mi equipo por las flores, a todos, a mis amigos de la vida. Gracias por hacer de este día muy feliz”, dijo.