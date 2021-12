Juan Víctor aclara que su Onlyfans fue una broma: “Qué sanos e inocentes”

El martes 28 de diciembre, la expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor aprovechó el Día de los inocentes para hacerle una broma a sus seguidores. El empresario mencionó que se había creado una cuenta de Onlyfans, la cual es una aplicación que presenta en su gran mayoría contenido sexual. A través de sus redes sociales, se vio al empresario compartir el link de lo que sería su página.

¿Qué broma hizo Juan Víctor?

“Ya era hora, el abogado no se paga solo”, escribió y se pudo ver a Juan Víctor echado en su cuarto. Con dicha publicación hizo creer a sus seguidores que no tenía para pagar a su representante legal, ya que, como se sabe, el empresario se encuentra en una batalla legal con la conductora Andrea San Martín y tendría que darle más de 5.000 soles de pensión para su hija.

A través de sus redes sociales, Juan Victor le jugó una broma a sus seguidores y les dijo que se había creado una cuenta de Onlyfans. Foto: Composición / Instagram

Juan Víctor sobre su supuesta cuenta de Onlyfans

A través de sus historias de Instagram, este miércoles 29 de diciembre, Juan Víctor compartió una nota de un medio local donde se indica que se creo una cuenta de Onlyfans, porque no tenía suficiente dinero para pagarle a su abogado. “¡Qué sanos e inocentes. En mi vida, era chongo!”, detalló junto a la imagen. Con ello, aclaró que todo se trataba de una broma por el Día de los inocentes.

Juan Víctor tras haber denunciado a Andrea San Martín: “No busco pantalla”

A su paso por el programa Amor y fuego, Juan Víctor le aclaró a los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González que solo busca el bienestar de su primogénita mas no hacerse conocido.

“Considero que no soy un personaje público, no estoy buscando pantalla para llegar a ningún lado, no estoy buscando atención, más que de la justicia, para que se me represente y se defienda a mi hija como tal”, precisó.