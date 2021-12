Néstor Villanueva revela que menor con quien fue visto podría denunciar a Magaly: “Es delicado”

Tras el ampay que protagonizó Néstor Villanueva hace unas semanas, al ser captado divirtiéndose con una joven en una fiesta, mientras que su esposa Flor Polo salía a declarar que se encontraban en una crisis matrimonial, el cumbiambero se pronunció en una reciente entrevista.

Ante este escándalo, el cantante tocó el tema sobre estas imágenes que fueron expuestas en el programa de Magaly Medina y aseguró que la muchacha, con quien fue vinculado, podría demandar a la conductora, pues se trata de una menor de edad.

“Ese tema del ampay es algo delicado en el que se ha metido la señora Magaly Medina, porque me han involucrado con una chica de 17 años, quien estaba con su madre, que es mi amiga desde hace mucho tiempo, y todos nos dedicamos a la música”, dijo en el programa Arroz con mango.

“Nunca me han visto tomando en una discoteca ni en escándalos, por eso me llama la atención que hayan vendido eso como un ampay, y sé que van a tomar cartas en el asunto. Pues ahí no se ve nada malo, no me ven abrazándola ni nada parecido ”, afirmó.

En las imágenes se puede ver al cumbiambero tomando licor y departiendo con los demás invitados, todo esto mientras Flor Polo trabajaba animando un concierto. Foto: composición Instagram/captura ATV

Flor Polo tras ver imágenes de Néstor Villanueva en fiesta: “No sabía esto”

Durante el programa de Magaly Medina del pasado lunes 20 de diciembre, se difundieron unas imágenes que dejaron al descubierto a Néstor Villanueva, quien se divertía sin su esposa, Flor Polo.

Tras el video, se le consultó a la empresaria sobre la fiesta a la que asistió el padre de sus hijos, pero la hija de Susy Díaz aseguró no saber nada de la reunión a la que asistió su pareja. Asimismo, explicó que el cantante se encuentra en Chancay en compañía de sus hijos.

Una crisis matrimonial

Florcita Polo reveló que su matrimonio con Néstor Villanueva atravesaba por un difícil momento y que desde hace varios meses, no duermen juntos pese a que conviven. El cantante de cumbia negó dichas afirmaciones. Según contó él, no tenía un conflicto con su esposa y desconocía el motivo de sus declaraciones.

Días después, Néstor Villanueva fue captado por las cámaras de Magaly TV, la firme con una mujer en una discoteca de su ciudad natal.