Diego Bertie revela que no ha recibido propuestas para volver a Al fondo hay sitio

Al fondo hay sitio y el anuncio de su nueva temporada para el 2022 ha generado mucha expectativa en torno al regreso de la aclamada serie a las pantallas de televisión. Ya hay muchos actores del elenco original que han confirmado su participación; sin embargo, otros personajes queridos por la audiencia no han sido considerados.

Diego Bertie, quien interpretó a Sergio Estrada en la telenovela, reveló que no ha recibido ninguna propuesta del equipo de producción para retomar su papel.

¿Qué dijo Diego Bertie sobre Al fondo hay sitio?

En una entrevista con la periodista Paola Ugaz de La República contó que aún no está seguro si volverá a Al fondo hay sitio en el 2022, teniendo en cuenta que su personaje fue el interés amoroso de ‘Claudia Zapata’, la antagonista.

“No lo sé todavía. No me han dicho nada, de hecho ‘Sergio Estrada’ es un personaje que estuvo ahí (en Al fondo hay sitio). No sé si lo querrán retomar o no, la verdad no lo sé”, dijo Diego Bertie sobre su participación.

¿Qué actores aparecerán en la nueva temporada de Al fondo hay sitio?

La nueva temporada de Al fondo hay sitio se confirmó con un avance que se difundió en la preventa de América Televisión. El clip dio luces sobre cómo se abordará la trama en los nuevos estudios de Pachacamac y qué personajes volverán a la producción.

En el teaser aparecieron algunos actores que están confirmados, entre los que se encuentran: Adolfo Chuiman (Peter McKay), Yvonne Frayssinet (Francesca Maldini), Erick Elera (Joel González), Gustavo Bueno (Humberto Collazos), Magdyel Ugáz (‘Teresita’ Collazos), Carlos Solano (Félix Panduro), Laszlo Kovacs (Tito Lara) y David Almandoz (Pepe González).