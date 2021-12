Susy Díaz explicó por qué los hijos de Flor Polo pasaron separados la Navidad

Susy Díaz ha querido mantenerse al margen de los problemas maritales entre su hija, Flor Polo, y Néstor Villanueva. A pesar del complicado momento que atraviesan como familia, la exvedette celebró la Navidad junto a la influencer, pero no todos sus nietos estuvieron con ella en una fecha tan especial.

La excongresista contó que pasó la Nochebuena con Florcita y su nieto mayor, ya que el segundo se fue a Chancay con su padre.

“Muy bonito. La pasé con Florcita y mi nieto Estéfano, porque él es más pegado a mí, y Adrianito estuvo con su papá (Néstor) en Chancay” , dijo a Trome.

Sobre las imágenes que se difundieron de Néstor Villanueva divirtiéndose en una fiesta en Chancay, Susy Díaz contó que durante una comunicación con él, le mencionó el tema, pero el cumbiambero cortó la llamada.

“Ayer (lunes 27 de diciembre) Adriano llamó por videollamada a su mamá para saludarla por la Navidad y le pasó el teléfono a la hermana de Néstor y su mamá, y yo grité: ¡Provecho con la del ampay!, y cortaron la llamada”, mencionó.

Susy Díaz no se meterá en los problemas entre Flor Polo y Néstor

Susy Díaz fue muy tajante al señalar que no está en edad para ponerse en medio de la separación entre Flor Polo y Néstor Villanueva.

“Tengo 58 años y el doctor me ha dicho que me enfoque en mí, cada uno escoge lo que se merece. (A Flor) la veo tranquila, feliz y contenta. Tenía trabajo para Año Nuevo, pero como han prohibido los eventos, no sabemos si ahora viajará a Pucallpa”, dijo.

En las imágenes se puede ver al cumbiambero tomando licor y departiendo con los demás invitados, todo esto mientras Flor Polo trabajaba animando un concierto. Foto: composición Instagram/captura ATV

Néstor Villanueva le pide a Flor Polo salvar su matrimonio

Durante su visita a En boca de todos el pasado 10 de diciembre, Néstor Villanueva se dirigió a su aún esposa Flor Polo para solucionar sus problemas. “Gracias por darme los años más maravillosos de mi vida. Si de repente hay que sacar las garras para salvar mi matrimonio, yo lo voy a hacer. Vamos a salvar nuestro matrimonio. Te quiero mucho y te amo”, comentó.