Shirley Arica asegura que se lleva bien con el padre de su hija: Tenemos una buena relación

La chica reality Shirley Arica decidió dejar atrás los problemas con su expareja Rodney Pío, quien hace unos días sorprendió a su primogénita vestido de Santa Claus, para mantener una buena relación por el bienestar de su hija. En conversaciones con La República, la exconcursante de El poder del amor, mencionó que a los temas que tenía con el influencer los encerró en un baúl con llave.

¿Qué dijo Shirley Arica sobre su expareja?

“Por la misma inmadurez cometemos muchos errores, no aprendemos a separar las cosas. Creo que en su momento, no supe separar las cosas con el papá de mi hija, pero, hoy por hoy, hemos llegado a una buena relación. Yo disfruto verla a ella contenta, definitivamente, uno como madre no puede llenar todos los espacios, es importante la presencia del papá, de la figura paterna, y verlos juntos, verlos disfrutar, me llena muchísimo”, sostuvo en un inicio.

“Creo que lo más saludable y por paz mental mía considero que la mejor decisión ha sido poder sentarnos a conversar y tratar de hacer lo mejor por algo que amamos en común que es nuestra hija. Me siento mucho más tranquila y deje todos los temas que tenía con él los dejé atrás y los metí un baúl con llave y empezar de cero, con otra energía, llevar las cosas cordialmente como lo estamos haciendo ahora”, finalizó.

Shirley Arica regresó a Perú y tuvo emotivo reencuentro con su madre e hija

A su llegada de Turquía y tras estar varios meses en el reality El poder del amor, Shirley Arica fue recibida por decenas de admiradores en el aeropuerto Jorge Chávez. Además, la modelo también se reencontró con su mamá y su pequeña hija, quienes no dudaron en abrazarse por largos minutos. El tierno momento fue captado por sus seguidores y se viralizó por redes sociales minutos después de haber sido colgado en internet.