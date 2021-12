¿Por qué ‘Chiki’ ya no aparece en Radio Corazón y qué pasará con él en este 2022?

El locutor Gustavo Hernández, más conocido como ‘Chiki’, no aparece más con su programa Cosas del corazón, que se transmitía por la señal de Radio Corazón 94.3 FM. Después de dos años, durante los cuales logró cautivar a sus oyentes con las mejores baladas y consejos, el comunicador dejó de trabajar inesperadamente en la emisora.

Muchos se preguntaban qué había pasado con el locutor. Lo cierto es que él mismo fue quien confirmó su salida de la empresa radial a través de un anuncio en las redes sociales.

La despedida de Chiki

A mediados de diciembre, ‘Chiki’ se despidió con el siguiente mensaje: “Esta es mi última semana trabajando en radio Corazón. Gracias por estos dos años, por hacerme parte de sus sorpresas telefónicas, pedidas de mano, reconciliaciones y gracias por esa inmensa confianza para contarme sus historias. ¡Mil gracias, amigos!”

El último día que el locutor trabajó en Radio Corazón fue el viernes 17 de diciembre. Un día después, él afirmó que tenía novedades que dejarían sorprendidos a sus fans.

La despedida de 'Chiki'. Foto: captura Instagram

Se va a otra emisora en 2022

Hace poco, Gustavo Hernández reveló que contaba con planes para volver a la radio con un nuevo contenido y programa . Sin embargo, lo que llamó más la atención es que cerró su etapa de baladas y se enfocará en un género musical diferente.

“Amigos como saben ya no pertenezco a radio Corazón. Todavía no puedo hacer el anuncio oficial hasta que la radio lance toda la publicidad, solo les puedo adelantar que ya no me escucharán haciendo programa de baladas o música romántica”, sostuvo el comunicador.

'Chiki' revela que se va a otra emisora. Foto: captura Instagram

Le piden volver a La Zona

Los seguidores de ‘Chiki’ le pidieron que regrese a la emisora La Zona , donde trabajó como locutor del programa Zona de amor con un contenido similar con temas románticos.

“Vuelve a Zona de amor, músicas románticas, consejos, casos y también historias”, “Zona de amor lo necesito más que nunca”, “Antes te escuchaba en Radio La Zona me acuerdo”, “Te sigo desde que estabas en Radio La Zona”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.