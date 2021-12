Janet Barboza hace divertido baile por fin de año y usuarios reaccionan: “Eso Tilín”

¡No hace caso a los comentarios! Tras un año de arduo trabajo, Janet Barboza tomó unas vacaciones para relajarse, por lo que decidió salir del país. De ese modo, la conductora de América hoy, decidió visitar España.

Durante su estadía en el viejo continente, la popular ‘rulitos’ no dudó en grabar un divertido baile en TikTok para despedir el año, y luego compartirlo en su cuenta de Instagram; sin embargo, no imaginó los comentarios que recibiría, donde fue comparada con ‘Tilín’.

Como se sabe, Janet Barboza, constantemente, recibe innumerables críticas en redes sociales por parte de sus detractores. No obstante, ella ha asegurado que no le toma mayor importancia.

“Eso abuelita! Muy power!”, “No bailes por favorcito”, “Eso, tilín”, son algunos de los comentarios que le dejaron los internautas.

Janet Barboza sufre aparatosa caída en vivo y sus compañeras no la ayudan

Janet Barboza protagonizó un divertido momento en el set de América hoy. ¿Qué pasó? Justo después de emitir una nota el 27 de diciembre, la presentadora tropezó y se cayó, y estuvo a la espera de que alguna de sus compañeras la ayudara a levantarse.

Sin embargo, ninguna se tomó la molestia de apoyarla, por lo que ella expresó indignada: “En este lugar no hay compañerismo”.

Janet Barboza responde a médico que dijo que se había hecho más de 30 cirugías

La conductora de América hoy Janet Barboza no se quedó callada ante el comentario de un cirujano, quien dijo que entre Edson Dávila, ‘Giselo’, y ella se hicieron 30 y 35 cirugías.

“Usted, como doctor, no le parece una ligereza. Usted dice que me hice más de 30 cirugías… Yo no quiero pensar que usted es otro Judas. En este programa, le hemos dado la oportunidad y me atrevo a decir que usted se suma a la larga lista de artistas que yo he descubierto”, señaló la presentadora.