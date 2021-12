Jada Pinkett Smith habla sobre padecer alopecia: “En este punto solo puedo reír”

No lo oculta más. La reconocida actriz Jada Pinkett Smith estuvo bajo el ojo público luego de aparecer en diferentes eventos con turbantes en su cabeza, lo que empezó a circular rumores. Por ello, en 2018, decidió aclarar su situación durante un episodio de su programa Red table talk. “Mucha gente se ha estado preguntando por qué he estado usando turbantes (...) Bueno, no he hablado de eso. No es fácil hablar de eso, pero voy a hacerlo”, reveló.

Reveló que la razón por la cual está perdiendo cabello es por la alopecia, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca las estructuras de la piel que forman el pelo, y por ende, se caen. Aseguró que cuando vio los primeros mechones caerse quedó “temblando de miedo”, y que tapar su cabello fue un mecanismo para sentirse segura. “Cuando mi cabello está envuelto, me siento como una reina” , explicó.

Recientemente se estrenó la última película de la saga Matrix donde Jada Pinkett es una de las protagonistas. Foto: Jada Pinkett Smith/captura.

“Voy a inspirarme en la fuerza de voluntad que tienen otras personas que están pasando por cosas de verdad horribles , como el cáncer o tener un hijo enfermo. Veo lo valientes que son cada día y lo cierto es que me siento más arropada cuando los tomo como ejemplo”, prosiguió.

Su hija la animó a liberarse

Jada Pinkett Smith, de 50 años, ha logrado consolidar su carrera al protagonizar diversas películas como Matrix revoluciones, El profesor chiflado y El club de las madres rebeldes.

Recientemente, el 12 de julio, su hija Willow Smith publicó una foto junto a su madre en Instagram. En la foto se puede ver a la actriz con la cabeza afeitada. Los mensajes no tardaron en llegar. “Simplemente muestra ese hermoso rostro y ojos conmovedores de manera más prominente”, dijo la diseñadora Tina Lawson. El proceso fue más fácil de digerir, ya que en el 2017 Willow se rapó en medio de su gira Whip my hair.

Ahora, Jada ya dejó la vergüenza atrás y luce orgullosa su nuevo look. Hace unas horas publicó un nuevo video donde muestra su calvicie. “En este punto solo puedo reír”, dijo a modo de broma.

Otros actores de Hollywood que tiene alopecia

Son varios los famosos que padecen esta enfermedad. Actrices como Keira Knightley, Kate Bosworth o la supermodelo Tyra banks, quien admitió en una entrevista con el Wall Street Journal que el haber escrito una de sus novelas le pasó factura por el estrés y le causó alopecia. “Siendo sincera, para mí, comer era escalofriante (...) No podía relajarme. Y si echo la vista atrás, eso no era saludable. ¿Cómo puedo decir esto sin llorar? Tuve alopecia debido al estrés”, comentó.

Viola Davis reveló que sufrió de alopecia. Foto: Viola Davis/Instagram.

Asimismo, Viola Davis, una de las actrices más reconocidas alrededor del mundo al haber ganado el Oscar, el Globo de Oro, el Emmy, entre otros premios, también alzo su voz sobre el tema. “Me desperté un día y parecía que tenía un peinado mohicano. Una gran mancha de calvicie en la parte superior de mi cabeza (...) Pensé, ‘¿qué es esto?’. Hasta que descubrí que estaba relacionado con el estrés. Así es como lo internalicé. Yo, que he pasado gran parte de mi vida sin sentirme cómoda con mi piel. Pero, simplemente, ya no me preocupa”, reveló a la revista Vulture.