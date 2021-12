Ivana Yturbe celebra un año de compromiso con Beto Da Silva

La pareja conformada por Ivana Yturbe y Beto Da Silva se comprometió en diciembre del 2020 y se casó en febrero del 2021 en una ceremonia privada en el departamento de Trujillo. Asimismo, Yturbe usó sus redes sociales para dedicarle un romántico mensaje a su esposo por cumplir un año de comprometidos.

Desde que los novios se convirtieron en padres de Almudena, no dejan de enviarse cariñosos mensajes e imágenes con su primogénita. En parte del reciente post que hizo Ivana, ella agradece a Beto por estar siempre a su lado en momentos importantes.

Ivana Yturbe dedica romántico mensaje a Beto Da Silva

“Hoy no solo celebro un año más de vida del amor de mi vida, si no, también un año de comprometidos. Ya casados y con Almu aquí, solo quiero agradecerle a Dios por todos los 28 de diciembres. No puedo tener un mejor compañero de vida, eres el mejor esposo, profesional y el mejor papá del mundo”, se lee al inicio.

“Te amo con todo mi corazón y te admiro en todos los aspectos. Gracias por hacerme una mejor persona cada día, por haber cambiado mi vida 360 grados, por entenderme, por ayudarme, por estar para mí siempre, por enseñarme y por darme lo mejor que puedo tener (nuestra gordita) . Gracias por nosotros y por esta aventura que vivimos cada día. Como te dije cuando nos casamos: mi hogar es donde tú estés y déjame decirte ¡qué hogar! (El mejor del mundo) te amo mi amor, te amamos eres luz jamás me cansaré de decírtelo”, añadió la modelo.

Ivana Yturbe revela que su bebé estuvo internada en clínica: “Han sido días muy duros”

A través de sus historias en Instagram, Ivana Yturbe mencionó que no la pasó nada bien al ver a su primogénita delicada de salud, por lo que debió ser internada en una clínica de la capital.

“Almu estaba internada. Han sido días bien complicados, bien duros... resulta que es alérgica, ahora estamos descubriendo exactamente a qué, pero por el momento hemos tenido que cortar la lactancia... Está con una fórmula especial para ella”, relató.