Greeicy ya no oculta su embarazo y se asombra por el crecimiento de su vientre: “Está incontrolable”

A inicios de diciembre, saltaron las alarmas de que la intérprete de “Más fuerte”, Greeicy Rendón, estaría esperando su primer hijo de su pareja por casi una década, el cantante Mike Bahía. Los artistas no desmintieron ni afirmaron la noticia. Aún así, el panorama cambió cuando el padre de la caleña, Luis Alberto Rendón, dio una entrevista días después al programa Buen día Colombia, y confirmó el hecho descubierto por los seguidores.

“Dios nos ha dado unas bendiciones muy grandes y yo creo que esta es una gran bendición también, de ver que detrás de esa gran familia que se está formando, va a venir una gran persona, un buen ser que va a ser el reflejo de ellos, que son unas excelentes personas, y no porque sea mi hija, ni mi yerno, pero yo creo que son muy dados a la gente, muy humildes y transparentes, entonces, me siento orgulloso de eso. Yo sé que esa va a ser la trascendencia de ellos”, sostuvo.

Sin embargo, la revelación oficial se dio recientemente, el 23 de diciembre, cuando Greeicy y Mike Bahía lanzaron el video musical “Att: amor” donde, a través de una historia romántica en el que la colombiana espera a su pareja de un largo viaje, le revela la ansiada sorpresa de que está embarazada a su llegada, y finaliza con el siguiente mensaje: “Y si el camino se pone difícil… Con amor se tomarán las mejores decisiones”.

Este tema, que ya ha logrado más de tres millones de reproducciones en menos de una semana, formará parte del listado de canciones del álbum que la cantante tiene en preparación, el cual se llamará La carta.

¿Cuál es la impresión de Greeicy por su embarazo?

La artista ha contado todos los pormenores de cómo va yendo su gestación, en su cuenta de Instagram. Durante uno de sus en vivos, reveló que, en general, nunca fue su sueño convertirse en madre y por eso también coincidió con Mike Bahía, pues tampoco estaba en los planes de él.

“Si les soy muy honesta, en mi lista de sueños ni siquiera estaba ser mamá. Cuando nos conocimos (con Mike Bahía) ninguno de los dos quería tener hijos, era algo en común que teníamos (...) Pero esto es tan poderoso, tan mágico, que te activa unas cosas que yo todavía no te puedo explicar… y eso que aún estoy en este proceso, muchas mujeres que son mamás me han escrito ‘no sabes lo que se viene’ y es verdad, no sé lo que se viene”, agregó.

Sin embargo, al pasar los meses cambió su perspectiva y ahora se encuentra más enamorada que nunca de esta nueva etapa.

“Las mujeres que se demoran mucho tiempo en contar sobre sus embarazos... he escuchado a muchas de ellas diciendo: ‘Yo daba la noticia y la gente se enteraba, y la barriga me salía’, pues yo estoy creyendo eso porque duré mucho tiempo; obviamente mucha gente sabía, mucha gente cercana; pero algunos no sabían, entonces, como que energéticamente yo decía: ‘ Quiero dar la noticia bien bonita, que todavía no sepan’, y me vestía ancho, mi barriguita era más chiquita; y cuando di la noticia, al día siguiente... carrastaplumplum (mostró su vientre) y esta vaina está incontrolable”, dijo Greeicy impresionada.

Intenta no perder sus rutinas diarias

Ahora, Greeicy lleva aproximadamente cinco meses de embarazo y se prevé que dará a luz en abril del próximo año, según la entrevista que dio su padre para el canal RCN. Revela en su cuenta de Instagram que estos cambios han dificultado que siga realizando algunas de sus actividades diarias, como lo es baile, una de sus mayores pasiones.