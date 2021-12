Ethel Pozo sobre el anuncio de divorcio de Yiddá Eslava y Julián Zucchi: “Lloro”

Todo fue una broma. La actriz Yiddá Eslava y Julián Zucchi visitaron el set de América hoy para hablar del libro de la ex chica reality, que relata el descubrimiento del autismo en su vida, y comentar como panelistas un tema asociado al amor; no obstante, lo que más llamó la atención fue el anuncio que hicieron de su separación como pareja.

En ese sentido, aseguraron: “Nosotros tenemos que promocionar la película, pero en realidad estamos separados. Uno puede tener una buena relación con su expareja y madre de sus hijos...”. Sin embargo, todo fue mentira. En realidad, Julián Zucchi y Yiddá Eslava se encuentran muy bien y confesaron que lo que más les ayudó en su relación fue llevar terapia de pareja para aprender a manejar mejor sus emociones y evitar distanciamientos a futuro.

La conductora Ethel Pozo, por su parte, pensó en un primer momento que sus declaraciones fueron ciertas y confesó que es muy sensible a este tipo de anuncios: “No digas eso, una más ya no aguanto este año. No te juegues con eso, que sabes que soy bien emotiva y lloro”.

Ethel Pozo anuncia que le gustaría tener un bebé con Julián Alexander

Ya quieren su heredero. La presentadora de televisión Ethel Pozo y el productor Julián Sánchez anunciaron su compromiso públicamente y desde ahí no han parado de compartir los momentos especiales que pasan juntos como pareja.

En ese sentido, en el programa de América hoy del pasado lunes 27 de diciembre confesó las ganas que tiene de ser madre por tercera vez y aseveró: “Tengo ganas, por supuesto. Él y yo queremos formar una familia. Si Dios nos bendice, sería bienvenido”, ante la insistencia de sus compañeras de canal.

Ethel Pozo agradeció la presencia de psicoterapeuta en el programa, a pesar de duelo

Con motivo de la celebración por Navidad, los conductores de América hoy se enteraron que sus colaboradores perdieron a sus parejas a causa del virus de la COVID-19 y lamentaron mucho lo sucedido.

La presentadora de televisión Ethel Pozo aprovechó en brindarle unas palabras a la psicoterapeuta y chef que estuvo el pasado 25 de diciembre en el programa: “Quiero agradecerte todos los días que has venido a América hoy pese a la profunda perdida que tuviste muy fuerte este año y no fallaste ningún día, te levantaste por tus hijos, este año perdiste a la persona que amabas”.