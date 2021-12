Las mejores 9 canciones de Bryan Arámbulo para celebrar Año Nuevo

El cantante Bryan Arámbulo es un fenómeno que ha cautivado a cuanto público se le presentó al frente. Ya sea nacional o extranjero, el artista huachano supo llegar a los corazones de todo aquel que lo escuchó cantar. Su melodía, sentimiento y voz peculiar han dado frutos y lo han convertido en uno de los favoritos de la cumbia. Es así que llegó a llenar todos sus conciertos en su primer tour por Europa, en donde visitó las ciudades más emblemáticas para alegrar unas horas a nuestros compatriotas que luchan día a día por un mañana mejor.

No obstante, no todo fue color de rosa para el intérprete de “Te juro que te amo”, sino que también se hizo notar a nivel mediático por los mensajes que le envió Marisol, más conocida como la ‘Faraona de la Cumbia’, quien quiso aclarar que ella fue de las primeras en corear unos temas que ahora se han convertido en un éxito icónico de Arámbulo. En ese sentido, insinuó que los años de trayectoria deberían respetarse y no opacarse con una nueva estrella que suena en las radios. A pesar de ello, Bryan Arámbulo siempre se ha mostrado muy respetuoso y ha dejado que su música hable por él.

¿Cómo inició Bryan Arámbulo?

El cantante demostró aptitudes artísticas desde muy pequeño, pero fue con la orquesta Los Claveles que alcanzó cierto grado de reconocimiento al viajar por diversas ciudades e ir haciéndose popular con la canción “Te juro que te amo”, que en la actualidad tiene más de 38 millones de visitas en YouTube. De esa forma, se ha vuelto la canción más popular del huachano y, a pesar de no ser de su autoría, no ha dejado de corearla en la mayoría de eventos en los que se presenta.

La familia de Bryan Arámbulo fue de condición muy humilde, pero conforme ha ido creciendo profesionalmente ha apoyado a su familia al involucrarlos y hacerlos partícipes de sus negocios y, por ende, éxitos. Durante este último año ha protagonizado noticias muy importantes, como la compra de su primer auto y la pérdida de su padre, a quien le ha dedicado todos sus logros.

El top de sus 9 canciones más escuchadas con las que puedes bailar este fin de año

Nuestro ranking de las canciones más bailables de Bryan Arámbulo está basado en las emisoras radiales y sus top musicales que han sido liderados durante todo este 2021 el cantante. Además, consideramos la popularidad y aceptación que tuvo su música en las plataformas de streaming, donde también se ha viralizado.

“Te juro que te amo”: Sin lugar a dudas es la canción que lo hizo conocido y con la que alcanzó mucha popularidad. La voz de Bryan Arámbulo fue la que le dio vida a ese sentimiento que se expresa al oírla.

“Mentiroso traicionero”: Esta canción, junto a las dos siguientes, se ha viralizado como el Mix Diosas del Ritmo por el origen de la letra; sin embargo, la fama de la letra ha ocasionado que se dispute la interpretación con la cantante norteña Marisol. Es por ello que en los primeros segundos del video se le escucha hablar en referencia a tal polémica. De hecho, este mix se convirtió en la ‘QQQumbia’ de la semana de la radio Nueva Q al ser la más pedida y sonada de estos últimos siete días.

“Corazón herido”

“La mitad perfecta”

“Otro ocupa mi lugar”: Este es otro de los mix que han dado que hablar por su popularidad. Junto a la canción “Quizás sí quizás” y “Te he prometido”, es muy pedida por su público.

“Quizás sí quizás”

“No voy a llorar”