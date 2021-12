Britney Spears asegura que su familia la lastimó: “Era demasiado para afrontarlo”

Para nadie es un secreto que el 2021 de Britney Spears ha sido vertiginoso tanto en su vida personal y profesional. La estrella del pop logró ganar la batalla legal que sostenía con su padre para finalizar la tutela que este tenía sobre su patrimonio, luego de más de 10 años; además, logró formalizar su compromiso con su novio Sam Asghari, de 39 años.

Pero, pese a que la situación de la cantante parece haberse estabilizado, la propia artista suele recordar los duros años que pasó mediante publicaciones en sus redes sociales. Esta vez, la intérprete de “Baby one more time” contó a sus millones de seguidores de Instagram que no solo su padre le hizo daño, sino que, en general, también lo hizo su familia, ya que, según sus palabras, la lastimaron en más de una ocasión.

Britney Spears asegura que su familia la lastimó

“Tuve una experiencia hace tres años en la que dejé de creer en Dios. Me lastimaban de todas partes sin motivo alguno y mi familia me lastimaba. Entré en un estado de conmoción y la forma en que lo sobrellevé fue una falsa negación. Era demasiado para afrontarlo realmente”, inició Britney.

Britney Spears obtuvo este 2021 su libertad legal sobre su patrimonio. Foto: Instagram

“Honestamente, mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente. Ver los logros de mi pasado y reflejarme en ellos, realmente me ayudó... El año pasado ha sido de crecimiento para mí... ¡Todavía tengo mucho camino por recorrer!”, añadió.

Padre de Britney Spears pide que se le pague sus honorarios por “cuidar” a su hija

Luego que Jamie Spears, padre de Britney, perdiera la custodia legal de su hija, todo parecía seguir viento en popa para la ’Princesa del pop’. Sin embargo, hace unos días se conoció que el papá de la cantante ha solicitado un pago a modo de compensación por el tiempo que estuvo a cargo de su hija.

“El pago puntual de los honorarios de los abogados de Jamie es necesario para asegurar que la custodia se pueda liquidar rápida y eficientemente para permitir que Britney tome el control de su vida como ella y Jamie desean”, precisa el documento.