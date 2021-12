Beto Cuevas termina golpeado tras hacer ‘match’ en Tinder

El cantautor Beto Cuevas sorprendió al contar una dura experiencia que tuvo por una aplicación de citas. Muchas personas han recurrido a estos espacios virtuales para conocer a su media naranja, sin embargo, lo único que algunos han logrado es quedarse con un mal sabor de boca.

Así fue el caso del vocalista de La ley, quien contó que se descargó la famosa aplicación de Tinder para ver si tenía suerte con alguna cita, sin imaginar que este momento resultaría ser bastante ‘doloroso’.

Durante una entrevista para Ventaneando, Beto Cuevas contó cómo fue la desagradable cita que tuvo con la mujer que conoció virtualmente, pues aseguró que terminó golpeado.

“En algún momento me inscribí en Tinder porque, en Estados Unidos, la gente no me conoce tanto, entonces decidí probar, pues estaba soltero, pero no me gustó. Tuve una experiencia que no fue muy linda... uno no sabe”, mencionó.

¿Qué le pasó a Beto Cuevas en su cita?

“ Tuve una experiencia un poco extraña, donde después de darnos unos besitos, me pegó una cachetada, me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul (como en los dibujos animados), entonces, ahí no me gustó, porque yo jamás le levantaría la mano, ni le pegaría a una mujer. Pero tampoco considero que una mujer tenga derecho de pegarle a un hombre, entonces le invité a que se fuera, y se fue. Nunca más supe de ella”, detalló.

Beto Cuevas asegura que no se explica porqué fue golpeado durante la cita

“No sé si lo que quería era jugar con un poquito de sazón de violencia (sadomasoquismo), o a lo mejor quería que yo me enojara para que le hiciera lo mismo y demandarme, no lo sé, solamente podemos especular al respecto . A mí no me gusta la violencia para nada, soy todo lo contrario. No me pareció excitante la cachetada y menos si veo una luz azul (risas)”, sostuvo.