Timothée Chalamet: en el cumpleaños del actor, recordamos 7 de sus mejores momentos en 2021

¡Feliz cumpleaños, Timothée Chalamet! El joven actor cumple 26 años este 27 de diciembre. ‘Timmy’ ha tenido un 2021 increíble, ya que compartió pantalla con reconocidos intérpretes, tales como Leonardo DiCaprio. También fue coanfitrión del MET Gala, e incluso el mismo Tom Holland lo propuso para encarnar a Harry Osborn. En honor a su onomástico, repasamos siete hitos del actor.

1. Timothée como Paul Atreides en Dune

Chalamet rompió la taquilla con su protagónico en Dune. La película de ciencia ficción mostró una espectacular interpretación del joven en el papel de Paul Atreides. Reveló que leyó la novela de Frank Herbert en tiempo récord para conseguir estar en el proyecto.

Curiosamente, un usuario de Twitter tomó una fotografía de Timothée en 2018 que muestra este entusiasmo. La postal muestra al actor leyendo el libro en el metro de Nueva York.

In honor of the new Dune film, here’s a photo I took in 2018 sitting across from Timothée Chalamet reading dune on the F Train pic.twitter.com/yfxFSUp1lo