Thalía y Eduardo Capetillo se reencuentran por los 27 años de Marimar

Thalía organizó un reencuentro con el actor Eduardo Capetillo, después de 27 años del estreno de la telenovela Marimar, producción de Televisa estrenada en enero de 1994, que resultó tener uno de los mejores ratings e, incluso, casi a la par, compitió con los números que generó el Super Bowl.

Fue la cantante de “Amor a la mexicana” y “No me acuerdo” quien compartió en su canal de YouTube la conversación que sostuvieron de forma virtual.

Eduardo Capetillo sobre Marimar: “Me da mucho orgullo”

El intérprete de 51 años dio vida a Sergio Santibáñez, y señaló que la telenovela significó un hito importante en su vida.

“ A mí me da mucho orgullo. Es un trabajo que sin duda alguna, para mí, marcó un antes y un después de mi vida en la televisión. Yo he vivido de la televisión muchos años… el que hoy a la fecha Marimar siga repitiéndose en varios lugares y siga en primer lugar de audiencia, es increíble”, manifestó.

“A mí me llenaron de amor y me siguen llenando en todos los países con diferentes religiones, diferentes aspectos sociales, estructuras políticas, idiomas… (cuando me dicen) ‘mi hija se llama Marimar’, ‘mi hija se llama Thalía’”, agregó a su vez la actriz de 50 años.

Eduardo Capetillo resalta la profesionalidad de Thalía

Entre las anécdotas que comentaron los actores, se destacó la escena donde Thalía tenía que sacar del lodo una pulsera con los dientes. Eduardo Capetillo dijo sentirse impresionado que su compañera, siendo la megaestrella que ya era en aquel entonces, realizara la escena sin reclamar o darse poses de diva.

La actriz comentó que para esa escena primero se planeó que no fuera barro, sino chocolate. Sin embargo, durante la toma se notó muy ‘chafa’ (falso), porque la pulsera (supuestamente de oro) se veía de color naranja por el contraste.

Thalía dijo que se fue a un lado a conversar con la directora de escena y se acordó que se tenía que hacer bien, y por ello trajeron lodo de verdad.