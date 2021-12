Dulce María recordó tragedia en Brasil donde murieron fans de RBD: “Fue algo terrible”

Dulce María, cantante mexicana recordada por integrar la famosa banda juvenil RBD, recordó una de las terribles experiencias que vivió con la agrupación en su primer viaje a Brasil, en 2006. La intérprete habló sobre cómo le afectó la tragedia durante una firma de autógrafos.

Como se recuerda, murieron tres personas en dicho incidente . El evento no fue organizado por la producción del grupo musical, sino por el centro comercial donde se llevó a cabo.

En la entrevista con Yordi Rosado, la joven dio detalles sobre lo que ocurrió hace 15 años en el país sudamericano.

“Fue muy feo, fue la primera vez que fuimos a Brasil, fue planeado como una firma de autógrafos con un showcase, en el que íbamos a cantar dos canciones”, recordó.

Dulce María habló de su etapa de Rebelde y RBD durante una entrevista con Yordi Rosado. Foto: captura Yordi Rosado/YouTube

“Era en el estacionamiento de la plaza y cabían no sé si 5 mil personas o algo así y llegaron 15 mil (…). La gente se empezó a empujar y de hecho paramos la canción y les dijimos que se hicieran hacia atrás; se veían oleadas de gente, pero nunca habíamos pasado algo así. Nos bajamos, no terminamos de cantar porque vimos que se estaba poniendo muy fuerte”, agregó Dulce María.

Dulce María recuerda cómo se enteró de muertes

Tras la tragedia, llevaron a la banda a una casa. Horas después, se enteraron de que había muerto fans de la agrupación mexicana en la estampida.

“En la noche nos juntaron y nos dijeron algo que había pasado, que habían fallecido tres personas y que no era nuestra culpa, pero que desgraciadamente con las cosas buenas de la fama a veces pasan esas cosas”, dijo la intérprete.

“Fue algo terrible porque finalmente sabes que aunque no fuera tu culpa, si tú no existieras, si tú no hubieras ido a cantar ahí, eso no hubiera pasado . Al día siguiente de eso todos estábamos hechos pomada y nos dieron, no me acuerdo, si un disco de platino en Brasil, algo así, y todos salimos de negro, todos hinchados”, añadió.

Dulce María conoció a familiares de fallecidos

Finalmente, contó que tiempo después volvieron a Brasil y pudieron hablar con la familia de los seguidores que murieron.