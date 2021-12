María Antonieta de las Nieves busca el amor: “Necesito alguien que esté juntitito a mí”

Nunca es muy tarde para enamorarse. La actriz María Antonieta de las Nieves expresó públicamente su deseo por encontrar el amor en el 2022. La comediante, exintérprete de la Chilindrina, detalló en una entrevista qué busca en un hombre.

La reconocida actriz enviudó en 2019. Hace dos años falleció su esposo, Gabriel Fernández. “Siempre lo voy a tener cerquitita de mi corazón. Mi viejo fue lo mejor que me pudo pasar en esta vida y lo sigo pensando así, lo quiero muchísimo”, contó al programa Sale el sol.

La Chilindrina quiere enamorarse en el nuevo año

En diálogo con el canal mexicano Imagen Televisión expresó que para el próximo 2022 ella espera enamorarse. Reflexionó sobre su situación de viuda y opinó sobre la soledad.

“Necesitas a alguien con quien conversar, necesitas a alguien con quien ver la televisión, necesitas a alguien que te dé la mano y la sientas calientita, necesitas alguna persona con la que puedas viajar”, indicó la actriz.

Detalló cuáles son los requisitos para su eventual pareja. Entre ellos, dijo que es imprescindible que la persona le caiga bien y tenga un excelente sentido del humor.

“Lo que yo necesito es alguien que este juntito a mí. Que esté él en su casa y yo en la mía, ¿para qué? Es absurdo tener a alguien así, para verlo de vez en cuando o de lejos, no. Primero me tendría que caer muy bien esa persona y luego ver qué es lo que pasa”, contó la actriz mexicana.

“Tendría que ser alguien muy especial y que me cayera muy bien, porque yo creo que no hay nada en esta vida que el humor no lo sobrepase. Puedes querer mucho a una persona, pero si te cae mal, si no es una persona que te haga la vida llevadera, pues es difícil, por mucho que quieras a alguien, el día a día con alguien que no te caiga bien debe ser difícil”, expresó.

No encontrarán a la Chilindrina en aplicativos de citas

María Antonieta precisó que no es partidaria del uso de la tecnología como método para encontrar pareja. Prefiere conocer a alguien a la antigua, “en vivo y directo”.