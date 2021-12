Kate Candela fue operada de emergencia: “Era un tema que no encontraba solución”

Kate Candela asegura está muy agradecida con este año que está por terminar, luego de revelar que se sometió a una operación de emergencia debido a un mal que la aquejaba. La salsera contó que estaba muy preocupada por su estado de salud y decidió no quedarse mucho tiempo en el hospital debido a que temía contagiarse de COVID-19.

La solista aseguró que se encuentra muy bien tras la cirugía, la cual sería la cura para su enfermedad. “Era un tema que no encontraba solución con los años , pero por contactos encontré un doctor que me ayudó y me operé. Preferiría no comentar de qué se trató; lo más importante es que estoy bien ahora” , reveló en entrevista con El Popular.

Ahora, la artista musical busca retomar su rutina y seguir con su carrera como intérprete. “Sí, (estoy) muchísimo mejor, con mucho entusiasmo y ganas de vivir. He vuelto a mi rutina de ejercicios, que por la intervención suspendí; además, a mi rutina de trabajo. Gracias a Dios estoy bien”, expresó.

Cantante lloró en su primer show virtual

La exintegrante de Son tentación dio algunos detalles de su vida laboral durante la pandemia y de su primer concierto virtual. Además, reveló haber grabado saludos y contó que estuvo haciendo shows virtuales para solventar sus gastos; sin embargo, recordó que en su primer show se puso a llorar porque extrañaba a su público. “La primera vez que hice uno, acabé y me puse a llorar. Extrañaba demasiado escuchar y sentir el calor de la gente”, señaló.

Kate Candela cuenta detalles de su regreso progresivo a los escenarios. Foto: Instagram

Kate Candela asegura que cada vez más mujeres incursionan en la música

A pesar de la pandemia, Kate Candela se mostró imparable en la industria musical, ya que lanzó temas como “Brindo por los dos” y “Qué nos pasó”. Además, resaltó que cada vez hay más mujeres cantantes. “Puedo decir firmemente que Son tentación es la agrupación que ha estado de manera insistente hasta que las mujeres puedan tomar un lugar en el género de la salsa, no conozco de otra... Ahora, a raíz de eso, cada vez más mujeres pueden salir a trabajar y (buscan) tener un espacio en este medio”.