Karla Tarazona sobre visita de Leonard León a sus hijos: “Jamás le cerré la puerta”

Karla Tarazona está contenta porque sus hijos mayores se reunieron con su padre, Leonard León, a pocas horas de Navidad. De acuerdo a la conductora, ella jamás impidió que el cantante se acerque a los menores a pesar de sus problemas legales, sino que era él quien no los visitaba.

La conductora de televisión contó detalles de cómo fue el encuentro entre los niños y el cumbiambero, ya que desde hace varios meses se había alejado de ellos. “Siempre lo he dicho, los problemas que pueda tener yo con él son problemas de adultos y jamás le cerré la puerta” , expresó para El Popular.

Asimismo, la locutora de radio alegó que, con todas las faltas del artista musical, ella le ha dado las facilidades de ver a sus hijos. “Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación. Él perdió el régimen de visitas; pese a ello, tiene las facilidades si quiere recoger a sus hijos. El tema en discusión jamás fue si no me das (la manutención) no te los dejo ver. De mi parte jamás hubo eso. A pesar de que el señor me debe más de 50 mil soles, a pesar de que ha perdido todos los juicios, las puertas de mi casa están abiertas. Podría ponerme en otro plan, pero respeto los sentimientos y decisiones de mis hijos”.

Modelo acusa a cantante de cumbia de no visitar a sus hijos

La animadora reveló que el intérprete de “La fan” no visita a los menores de manera continua y lo acusó de dañarlos psicológicamente. “¿Sabes qué es maltratar psicológicamente a tus hijos? Es aparecer una vez al año, visitarlos cada tres o cuatro meses. Hacerle daño es decirles: ‘Te prometo que vengo el viernes’, y no aparecer. Eso es hacerles daño a sus hijos”, dijo para Mujeres al mando.

Karla Tarazona y Leonard León continúan en batalla judicial. Foto: Instagram

Karla Tarazona revela deuda de manutención de Leonard León

Luego de ganarle un nuevo juicio a Leonard León, Karla Tarazona aseguró que el intérprete aún tiene una deuda de 50.000 soles por pensión de alimentos. “Él tiene que seguir pasando lo que dice la conciliación, no puede pasar menos o pasar lo que él puede dar. Actualmente tiene una deuda de 50.000 soles, pero todo se hará legalmente y con papelito en mano. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas”.