Karen Dejo desea ser conductora de TV: “No solo depende de mí, sino de la gente de arriba”

Karen Dejo está ansiosa por regresar a la pantalla chica, pero ya no como participante de Esto es guerra, sino como conductora de televisión. Tras meses de su suspensión indefinida en el reality de América TV, la bailarina confesó que le encantaría probar esta nueva faceta y así demostrar de lo que es capaz. Así lo comentó ella misma en declaraciones a un medio local.

“Me encantaría empezar el año con una faceta totalmente distinta, tal como es la conducción, pero no solo depende de mí, sino de la gente de arriba, que son los que escogen a los talentos”, dijo.

Asimismo, contó que retomará el bloque especial que presentaba en el programa Instarándula. “Puedo adelantar que empezaré el año con el regreso del ‘Top de Karen’ de la mano de Samuel Suárez, que es el productor”, añadió al diario Trome.

Karen Dejo fue expulsada de Esto es guerra hace varios meses. Foto: Instagram/Karen Dejo

Por otro lado, Karen Dejo confirmó que se encuentra atravesando por un excelente momento en su vida sentimental, pues acaba de iniciar una relación.

¿Esto es guerra será reemplazado por Habacilar?

Hace unos días se emitió un avance en Esto es guerra que tenía la voz de Raúl Romero. “20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160″, se le escuchaba decir al recordado presentador de televisión en dicho spot.

Este adelanto generó una gran intriga, pues muchos comenzaron a especular que significaría el posible retorno de Habacilar.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre el posible regreso de Habacilar?

Al ser consultado por las cámaras de Estás en todas, Patricio Parodi confesó que no formaría parte de Habacilar si dicho programa regresa a la pantalla chica.

“No sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año (en EEG), ni qué es lo que va a pasar... Yo creo que si es que llegará ese formato (Habacilar) no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada”.