Kanye West se vuelve vecino de Kim Kardashian tras pedido de ser legalmente soltera

¿Kanye West continúa intentando regresar con Kim Kardashian? El rapero ha comprado una propiedad ubicada al frente de la mansión de la empresaria, donde vive con sus cuatro hijos. Los trámites para su divorcio iniciaron el febrero de 2021.

El rapero ha declarado en múltiples ocasiones que busca retomar su relación con Kardashian. Lo dijo públicamente durante un concierto con Drake. Mientras tanto, Kim asegura que ninguna consejería salvará su matrimonio.

La nueva casa de Kanye West

En 2014, Kim y Kanye compraron una mansión en el exclusivo vecindario privado Hidden Hills de Hollywood por US$ 20 millones. Invirtieron la misma cantidad en renovaciones. La propiedad ahora la pertenece únicamente a Kardashian, y tiene un valor estimado de US$ 60 millones. Además, en noviembre de 2019, la expareja habría comprado otra propiedad en la misma zona por US$ 2,9 millones.

Según informó Daily Mail, Kanye West adquirió una casa de US$ 4,5 millones, ubicada frente a la vivienda de su aún esposa, Kim Kardashian. La nueva casa de Kanye mide aproximadamente 340 metros cuadrados. Cuenta con cinco habitaciones, tres baños, una piscina y un establo para caballos. El interior requiere renovaciones.

El rapero pagó US$ 421,000 más de lo que los dueños de la propiedad pedían. Con ello se aseguró de que nadie más dé una mejor oferta. Es una casa mucho más modesta que las otras a su nombre. Él es dueño de dos grandes ranchos en el estado de Wyoming y una casa frente al mar recién comprada por US$ 60 millones en Malibú.

La ubicación de la nueva propiedad de Kanye West en relación al hogar de Kim Kardashian. Foto: Daily Mail

La compra ocurrió tan solo dos semanas después de que Kardashian solicitara ser declarada legalmente soltera mientras se tramita el divorcio. Kanye ha expresado públicamente sus deseos por volver a unir a su familia y reconciliarse con Kim, a pesar de que la estrella de reality actualmente está en una relación sentimental con el comediante Pete Davidson.

Kim desea dejar el apellido de Kanye West

El 10 de diciembre, la estrella de reality presentó una solicitud para ser declarada legalmente soltera en medio del trámite de divorcio de West. Solicitó al juez que separe las cuestiones de la custodia de los hijos, la propiedad y las implicaciones financieras de su estado civil.

Además, Kim quiere que se restaure su apellido de soltera, dejando “West”, a pesar de que el apellido de Kanye está en varios de sus negocios, como KKW Beauty y la fragancia KKW.