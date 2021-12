Juliana Oxenford indignada con veraneantes irresponsables: “Nos comportamos como animalitos”

Una vez más los peruanos sacamos a relucir la falta de respeto hacia las normas de seguridad con tal de disfrutar del momento. Este 27 de diciembre, Juliana Oxenford explotó en su programa al ver cómo decenas de veraneantes se aglomeraron haciendo colas de cuadras enteras para ingresar a las playas de la Costa Verde con licores en Navidad, a pesar de la prohibición del Gobierno.

Los fiscalizadores no se dieron abasto para controlar la situación, pues las personas no respetaban el distanciamiento social, el uso de mascarillas, y tomaban bebidas alcohólicas. A ello se sumó el problema de siempre: contaminación del área al tirar su basura en la arena y el mar. Por todo ello, la periodista no dudó en pronunciarse a su manera.

“A la primera que nos dan, nos comportamos como animalitos, sin capacidad de discernir, que se cierren las playas, nos fregaremos todo”, manifestó en Al estilo Juliana. Como se recuerda, desde el inicio de la pandemia por la COVID-19, la playa fue uno de los sectores que permaneció cerrado para el público por más de un año, lo cual generó ansiedad y tristeza entre los peruanos, pues uno de los lugares favoritos para pasar el verano.

Miles de botellas incautadas

La playa Agua Dulce, ubicada en Chorrillos, fue la principal afectad. En el lugar decomisaron la estrepitosa cifra de 8.000 cervezas, que habían sido ingresadas de forma ilegal, ya que una de las disposiciones gubernamentales establecidas fue la restricción para llevar licor.

“Es vergonzoso, tremendo que esté sucediendo. Por lo menos en Agua Dulce han hecho lo que han querido. No hay distanciamiento social, ni se ponían la mascarilla. Llevaron trago, llevaron comida, no hacían caso. Es una vergüenza”, manifestó Juliana Oxenford.

Irresponsables. No se puede consumir bebidas alcohólicas. Foto: Andina

Por estas razones, recalcó que para ella no queda de otra que las autoridades vuelvan a cerrar los balnearios ante la indisciplina constante del público y por el riesgo de contraer la nueva variante ómicron, la cual ya se ha registrado en 71 casos en el país. “Que cierren las playas; nos fregaremos todos. Es la única manera de ponerle el alto a este desorden”, agregó.

Podrían cerrar las playas por aglomeraciones

Frente a las malas prácticas del público cuando acuden a la playa, en especial las registradas por fiestas, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, no descartó el cierre de estas durante Año Nuevo si es que la población sigue ignorando las medidas sanitarias.

Mucho cuidado. Cientos de bañistas acudieron el fin de semana a Agua Dulce. Lo preocupante es que no se respetaron los aforos ni las medidas sanitarias. Foto: Andina