Dulce María sobre el sueldo en RBD: “Nos tocaba muy poquito”

La actriz y cantante mexicana, Dulce María, aseguró que ella y sus compañeros recibieron un saldo diferenciado e insuficiente mientras participaron en la telenovela juvenil Rebelde y en la agrupación RBD.

En entrevista con el periodista Yordi Rosado, la intérprete contó que cuando comenzó a trabajar en la serie firmó un contrato para ceder todos los derechos del personaje Roberta a Televisa. Esto, en palabras de la artista, no representó un problema en un inicio, puesto que ya había trabajado bajo la misma modalidad en otros proyectos.

“En Rebelde, no (ganaba mucho), pues yo estaba... bueno, no solo yo, todos. Nos bailaron bien bonito. Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, contó la exRBD.

Esto ocasionó cierto descontento al interior de la agrupación, por dicha razón, se reunieron para discutir temas económicos.

“Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile, ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo fuerte porque ganábamos poquito”, contó.

PUEDES VER: Exmiembro de RBD Dulce María celebró primer año de su hija María Paula con exclusiva fiesta

Posteriormente, la agrupación pidió a los directivos de la televisora que se les emparejara el sueldo. A raíz de esto, Dulce y el resto de sus compañeros lograron un trato de exclusividad por parte de la empresa.

Pese a los detalles sobre la cantidad que recibió durante su papel como Roberta, la cantante también confesó que, gracias a su trabajo en la telenovela y la agrupación, pudo comprar una propiedad, pero no porque el sueldo haya sido suficiente.

Con información de Yordi Rosado e Infobae.