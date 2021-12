Bryan Arámbulo gana a Pedro Loli y Ángelo Fukuy como la voz masculina del 2021

Bryan Arámbulo fue elegido como la voz masculina del año por votación del público en los premios Q de Oro 2021 que realizó la radio Nueva Q. A través de una publicación en Facebook, dicho medio confirmó que el popular cantante de cumbia se convirtió en el ganador de dicha categoría y de esta manera superó a dos grandes figuras en su género musical: Pedro Loli y Ángelo Fukuy.

“¡Felicitamos a Bryan Arámbulo, ganador de Los Premios de Oro 2021 en la categoría voz masculina . Gracias a los votos del público en nuestra web”, señala el post.

Como se recuerda, hace unas semanas la radio Nueva Q anunció a Bryan Arámbulo, Ángelo Fukuy y Pedro Loli como finalistas para la voz masculina del 2021, luego de que los tres lideraran las votaciones para competir en dicha categoría.

Salida de Los claveles de la cumbia

A inicios de febrero, Bryan Arámbulo anunció públicamente su salida de Los claveles de la cumbia, orquesta a la cual perteneció desde el 2018.

“Queridos amigos, seguidores y familia, llegó el momento de dar un paso al costado. Desde hoy dejo de pertenecer a la orquesta Los Claveles de la Cumbia. No me haré presente en alguna de las actividades que tengan de acá en adelante. Me siento agradecido con la empresa, con César Córdoba, que me acogió de la mejor manera a esta linda familia musical, contribuyendo a mi crecimiento como artista y con diferentes experiencias inolvidables”, escribió en un comunicado en sus redes sociales.

Bryan Arámbulo se retira de Los Claveles de la Cumbia por motivos laborales. Foto: Bryan Arámbulo/ Facebook/ Difusión

¿Quién es Bryan Arámbulo?

Bryan Arámbulo es un cantante peruano de cumbia de 24 años. Nació en Huacho y se hizo conocido a nivel nacional por haber pertenecido a la agrupación Los claveles de la cumbia durante más de 2 años. Además, luchó durante un largo tiempo contra el cáncer de ganglios.