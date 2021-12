Alejandra Baigorria y Said Palao se vieron en Miami para pasar juntos los últimos días del año

Alejandra Baigorria y Said Palao se mostraron más unidos que nunca. Los integrantes de Esto es guerra se encontraron en Miami luego de pasar con sus familias la Navidad. Se ventilaba el rumor que iban a pasar las fiestas de fin de año alejados; sin embargo, tal como evidenciaron en sus redes sociales, disfrutarán juntos los últimos días del año.

Las instantáneas la difundieron en sus cuentas de Instagram. En estas, se les ve embarcando en el aeropuerto. El modelo también se mostró con su madre, quien radica en Estados Unidos y fue el motivo por el cual la sólida pareja viajó.

Pese a la derrota en Esto es guerra, en la cual ganaron los guerreros, Alejandra y Said se mostraron alegres. De momento, no se han pronunciado si continuarán en el reality por una temporada más.

Alejandra Baigorria se recupera del pie

Alejandra Baigorria sufrió una lesión en el pie que la alejó de Esto es guerra por varias semanas. La joven fue sometida a una operación para regenerar su talón de Aquiles.

En redes sociales, compartía todo el proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica.

“Aquí está mi piecito, está un poco hinchado. Miren como se pone acá ¿Quieren ver mi progreso? Hoy día fue al doctor, está hinchado, tengo una pelota todavía. Aquí está mi cicatriz. Se me hace una pelota y se me pone rojo. Aquí (mostrando una zona de su pie) me quitaron un punto que se había quedado”, puso en una de sus historias.

Alejandra Baigorria compartió su recuperación en redes sociales. Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram

Said Palao gana medalla en campeonato de judo

En paralelo, Said Palao se alistaba para las competencias finales de Esto es guerra. Pero no fue lo único que hacía. El combatiente se mostró en una faceta deportiva que pocos conocían.

“Logramos ganar medalla de bronce en el nacional adulto de judo, después de nueve años de no haber competido y solo dos meses de preparación. Un pequeño paso para lo que se viene con una mejor preparación. Prometo mejores resultados, pero representando mi país”, puso en una de sus historias tras revelas que ganó la medalla de bronce de un campeonato de judo.