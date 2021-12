Wesley Verástegui: “A largo plazo, este será un mejor país para las mujeres trans”

Con 29 años y solventando directamente la realización de sus películas, Wesley Verástegui presenta su tercera producción llamada Un romance singular, con la cual quiere educar y generar consciencia sobre los prejuicios diarios a los que están sometidos la comunidad LGTBQ+.

El director, conocido por su trabajo en Sin vagina me marginan, vuelve al ruedo junto con Marina Kapoor y Javiera Arnillas, actrices transexuales que también resaltan en la industria cinematográfica.

¿Cómo te sientes al dirigir tu tercera película, Un romance singular?

Me siento muy feliz porque a mí me encanta dirigir y escribir, porque creo que son los dos procesos creativos que más disfruto. Yo quisiera que tenga una rotación bastante positiva, pero finalmente eso depende de la gente que va a poder ir a verla.

¿Cuál es el propósito de una nueva película con temática LGBTIQ+?

La visibilidad, porque es bastante escasa. Yo me he enfocado, tanto en la primera película (Sin vagina me marginan) como en esta tercera, en las personas trans, sobre todo en las mujeres trans, porque la representatividad es nula para ellas. La que ha habido en los últimos años ha sido una burla tremenda. Poco a poco los personajes que se crean en base a ellos son un poco humanizados. Los medios de comunicación también han hecho un trabajo al decir que (la burla hacia las personas trans) está mal, pero la visibilidad sigue siendo poca. A veces los medios lo muestran, pero mal. Los comentaristas recalcan la palabra hombre (al referirse a ellas) y la gente lamentablemente opina de la misma manera. Son muy pocos los que se refieren a las personas trans con respeto y los que lo hacen son los que afortunadamente han tenido acceso a la educación. Creo que la película ilustra, educa y hace que la gente sepa más sobre el vivir de esta población.

¿Crees que es importante que a través del cine se evidencie la realidad que vive la comunidad LGBTIQ+?

Sí, el cine es una ventana más. Tenemos la literatura. En los tiempos de ahora, en el contenido audiovisual, es donde más se vende.

Al igual que en Sin vagina me marginan, vuelves a trabajar con las actrices Marina Kapoor y Javiera Arnillas, ¿por qué las volviste a convocar?

Mis películas siempre tienen un presupuesto muy chiquito porque yo las financio totalmente. Hacer un súper casting es un proceso costoso. Yo ubiqué tanto a Marina como a Javiera para Sin vagina me marginan porque eran las únicas mujeres trans que tenían cierta formación actoral. Nos hicimos buenos amigos y decidí rodar con ellas un Romance singular.

Javiera Arnillas es la protagonista de Un romance singular. Foto: Javiera Arnillas/Instagram

En el tráiler se pudo ver las dificultades de las mujeres trans por conseguir un trabajo y los prejuicios de la sociedad. ¿Crees que esto alguna vez cambie?

Muy cerca no, pero siempre estamos dando pasos hacia delante. Acá todavía a las personas trans las relacionan con la prostitución o la peluquería. Poco a poco, también depende mucho de la familia, de que le den un ambiente correcto, financiar la educación o darle el cariño suficiente para que la persona trans desde niña o adolescente tenga las herramientas emocionales suficientes para que luego puedan estudiar. Yo creo que las familias están yendo a un proceso evolutivo a favor. No sé si a corto o mediano plazo, pero sí, a largo, este será un país mejor para ellas.

¿Cómo ves actualmente el cine peruano con respecto a los temas LGBTIQ+?

No hay mucho. Las personas que hacen cine, creo que para poder acercarse a estas historias necesitan sensibilidad, tener el conocimiento técnico y humano para contar sobre ellos. Hay esfuerzos y toda la gente que trabaja en el cine tiene un acercamiento a esta población. Pero para poder representar correctamente se necesita conocimiento mayor y no caer en ningún tipo de ridiculización.

¿Qué nos espera con el estreno de Un romance singular?

Nos esperan muchas risas porque es una película muy cómica, y también llanto. Es un vaivén de emociones porque es una cinta sumamente entretenida. Toda la familia la puede pasar muy bien y, si tiene algún prejuicio, en algo los va a ayudar

Estreno de Un romance singular

Un romance singular, protagonizada por las actrices Marina Kapoor y Javiera Arnillas, se estrena el próximo 6 de enero en todos los cines.

Wesley Verástegui, economista y director de cine

Wesley Verástegui es licenciado en Economía por la Universidad de Pacífico. Él ejerce su profesión como su pasión por los guiones y el cine.

“Soy economista, trabajo en eso y lo seguiré haciendo. Me encanta mi carrera, pero también me gusta mucho contar historias. Entonces, la creatividad para mí es una necesidad. Siempre voy a estar creando algo. Empiezo por los guiones y luego dirijo. Posiblemente, dependiendo de cómo sean los siguientes años, ya no sé si haga películas o solamente escriba”, comentó.

Nominaciones

En 2015, Wesley Verástegui se llevó una grata sorpresa cuando su primer guion fue nominado a mejor guion inédito en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericana de La Habana, en Cuba. Otro de sus guiones llegó a los cuartos de final en The Blucat Screenplay Competition (Hollywood, 2016).

“Fue bonito. El primer trabajo que hice estuvo nominado al cine de La Habana, que tenía su concurso de guion inédito. En aquel entonces no había dirigido y no conocía nada sobre el cine. En ese mismo concurso Claudia Llosa estuvo nominada hace años con Madeinusa, y finalmente su película se hizo. Para mí fue bastante este primer acercamiento”, señaló.