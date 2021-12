Samuel Suárez sobre Rodrigo González: “Yo sí valoro su trabajo”

El periodista de espectáculos Samuel Suárez recibió una ola de críticas tras lanzar un supuesto ampay donde se ve a la actriz Melissa Paredes y a Pancho Rodríguez juntos en la playa de Punta Hermosa. Sin embargo, el hecho resultó ser pura coincidencia y por ello personajes como Rodrigo González acusaron a ‘Samu’ de no investigar lo suficiente. Este comentario hizo que el conductor de Instarándula le responda fuerte y claro.

No lo pensó dos veces y dio su descargo para El Popular y contó cómo fue que se enteró de los comentarios de ‘Peluchín’ hacia su persona. “Me sorprendió bastante porque 1) toda la gente que ha estado antes sabe que yo usaba ciertos colores. Si te fijas, estaba el azulito, el amarillo; el fuscia lo he usado desde el 2018 y me he creado todo un set colorido porque me gustaba”, comentó en referencia a la paleta de colores del canal de ‘Samu’, ya que González lo calificó de copia.

Continúa el enfrentamiento entre Samuel Suárez y Rodrigo González. Foto: composición / Instagram

Asimismo, reafirmó que él y su equipo sí realizan un arduo trabajo periodístico antes de publicar contenido y buscan ser originales. “Con el publicista y las personas con las que trabajo sinceramente no hemos estado mirando ‘ay quiero copiarme a tal, coger los colores de tal’, nosotros no, pero escuchar a alguien decir eso es curioso”, agregó.

Samuel Suárez sí aprecia a Rodrigo González

‘Samu’ no tuvo vergüenza en admitir que, a comparación del conductor de Amor y fuego, él sí sigue a Rodrigo González en Instagram porque aprecia su trabajo al entender que él y Magaly Medina son los mayores referentes del mundo del espectáculo nacional.

“La cuenta de Instarándula sí sigue a Rodrigo porque yo sí valoro el trabajo. Yo creo que tanto él como Magaly son referentes del espectáculo. Nadie le quita a Rodrigo González que es un excelente opinólogo”, expresó.

Rodrigo González calificó de improvisado a ‘Samu’

Tuvieron un intercambio de palabras. ‘Peluchín’ reveló por qué no replicó la información de Instarándula en su programa. “Esta es la verdadera razón por la que estaba en la playa. Todavía nos escriben a decir que estamos desactualizados. No, no podemos unirnos para patinar todos a la vez”, dijo Rodrigo, y aprovechó el momento para criticar la estética del canal de Samuel Suárez.

Rodrigo González criticó duramente a Samuel Suárez por publicar el supuesto ampay entre Melissa Paredes y Pancho Rodríguez. Foto: Instagram/captura.