Samuel Suárez felicitó bondadoso gesto de Luciana Fuster en Navidad

Le agradece gesto, pese a diferencias. El conductor de Instarándula, Samuel Suárez, compartió un video de Luciana Fuster en donde se le ve regalando una bolsa de panetón a un vendedor callejero, mientras estaba estacionada con su carro en una avenida.

El periodista se ha mostrado muy crítico con la personalidad de la modelo y su actitud para con algunos compañeros de otros canales; no obstante, no dudó en halagar su gesto noble y saludar que no haya necesitado de tener una cámara en frente o grabar su acto.

En ese sentido, señaló: “Feliz Navidad, Luciana Fuster. Noble gesto, lingo gesto, no lo publicaste en tus redes sociales. Una ratuja te captó, pero ahora no digas que es acoso”.

Pancho Rodríguez respondió a Samuel Suárez por video en la playa con Melissa Paredes

Luego de que las seguidoras de Instarándula le enviaran un video en el que se les ve a la actriz Melissa Paredes y el chico reality Pancho Rodríguez juntos en la playa, y Samuel Suárez lo publicara a través de su plataforma de entretenimiento, el cantante chileno decidió romper su silencio y aclarar que fue lo que ocurrió.

El chico reality se dirigió a Samuel de la siguiente manera: “Samu, ¿cómo estás? Te cuento para que no haya malos entendidos… Ayer fui a subir un cerro en Pachacamac. Después de eso, como estaba riquísimo el día, aproveché para ir un toque a la playa y ahí, por casualidad, me encontré con Melissa y su hijita. Conversamos un ratito y ya. No hay nada que especular, hermano. La mejor de las vibras con ella y contigo. Abrazo”.

Luciana Fuster y Patricio Parodi ganaron premio al Mejor beso de EEG 2021

Después de presenciar dos días seguidos de la final de Esto es guerra, el reality de competencia llegó a su fin con la emotiva despedida de Gian Piero Díaz, quien dejó la conducción del programa; sin embargo, esa no fue la sorpresa más grande.

Al día siguiente, el miércoles 22 de diciembre, Luciana Fuster y Patricio Parodi protagonizaron un romántico momento al ingresar agarrados de la mano a la premiación de EEG 2021 y ganar la categoría Mejor beso del año. A pesar de ello, los chicos reality aún no han oficializado su relación y aseguran que todo es parte de la ficción.