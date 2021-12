Nicky Jam le regaló a su novia un lujoso Lamborghini por Navidad

El cantante de reggaetón Nicky Jam mantiene una relación con Genesis Aleska, a quien sorprendió con un lujoso regalo por navidad. El intérprete de “Travesuras” y “Hasta el amanecer” le obsequió un Lamborghini en color rosa a la modelo venezolana Genesis, quien no dudó en mostrarlo en sus redes sociales.

“Gracias, bebé, por hacerme sentir como una ‘Barbie’” , escribió la modelo en su cuenta de Instagram. Ante ello, el cantante de música urbana respondió: “No, mi amor. No es que te sientas como una ‘Barbie’. Tú eres mi ‘Barbie’. Además, Aleska no tardó mucho en probar su nuevo vehículo, pues publicó un video en el que se muestra conduciéndolo.

El cantante Nicky Jam sorprendió a su novia Genesis Aleska por Navidad. Foto: Captura / Instagram

El reciente post cuenta con más de 100.000 ‘me gusta’ y con miles de comentarios por parte de los usuarios. “La Barbie más hermosa. Te admiro”, “Un carro Barbie para la barbie”, “Un detallito”, “Esto es demasiado romántico. Los babys son lo más”, “Tremendo regalo”, fueron algunos de los mensajes.

¿Quién es Genesis Aleska?

La actual pareja de Nicky Jam, Genesis Aleska, nació en Venezuela y tiene 30 años. Ella es modelo y apareció en pasarelas, campañas publicitarias y en videoclips de los cantantes de género urbano Anuel AA y Ozuna. También, fue elegida como modelo internacional en los premios Tacarigua de Oro Internacional en el 2019.

Nicky Jam reveló por qué terminó su relación con Cydney Moreau

A inicios de este año, el cantante puertorriqueño Nicky Jam y la modelo Cydney Moreau terminaron su relación. Ellos incluso se iban a comprometer, pero luego de pasar la cuarentena juntos decidieron finalizar su noviazgo. Nicky Jam confesó al programa El gordo y la flaca que necesitaba tiempo para estar solo.

“La realidad del asunto es que necesitaba estar soltero. Yo brinqué de amor, en amor, porque yo soy muy enamorado. Brinqué de mujeres, mujeres, mujeres, porque no quería quedarme solo. Ellas mismas pagaron por eso, porque después en la convivencia me volvía loco, me daba cuenta que necesitaba la tranquilidad y estar solo”, comentó.