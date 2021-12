Mariah Carey hace broma a empleados de McDonald’s, pero ellos le piden que no vuelva más

Mariah Carey se ha consolidado como la reina indiscutible de la Navidad norteamericana, además de convertirse en la imagen para estas fiestas de la cadena de comida rápida McDonald’s con el lanzamiento de The Mariah Menu. A razón de ello, la intérprete de All I want for Christmas is you decidió jugar una broma a los empleados de un establecimiento en Aspen (Colorado, Estados Unidos).

Para ello, la estrella de pop estuvo acompañada de sus mellizos, Moroccan y Monroe, de 10 años, junto a su novio, Bryan Tanaka, 14 años menor que ella.

Mariah Carey sorprende a empleados de McDonald’s

La cantante ganadora del Grammy se detuvo en el autoservicio, en donde, de forma estrepitosa y desordenada, su hija Monroe Cannon solicita The Mariah Menu. El empleado le responde a través del parlante: “Señora, ¿podría salir de la tienda y no volver nunca más?”

La segunda broma fue protagonizada por los asistentes de la artista quienes en un falso portugués exasperan al personal al pedirle un Big Mac y un café.

Instantes después, Mariah Carey ingresa al local luciendo un impresionante vestido rojo, dejando atónitos a los presentes.

“En primer lugar, esta iluminación me está matando. Espero no estar demasiado vestida” , expresó en tono inocente la cantante de 52 años, para luego preguntar a quién le podría pedir una hamburguesa de queso.

El deseo de Mariah Carey en Navidad

En una entrevista reciente con Zona Pop CNN, para promocionar su especial navideño Mariah’s Christmas: the magic continues, junto a grandes estrellas como Ariana Grande, Kirk Franklin y Khalid, Mariah Carey expresó qué significa la Navidad para ella y cuál es el regalo que le pediría a Papa Noel.

“La Navidad es muy especial para mí porque crecí deseando tener una hermosa Navidad, sin drama. (Quiero como regalo) un momento hermoso, pacífico y amoroso junto con la familia”, aseguró.