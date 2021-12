Meghan Markle gana batalla legal contra medios periodísticos por carta a su padre

Meghan Markle recibió un especial regalo de Navidad de la prensa inglesa. La exactriz ganó una batalla legal contra medios periodísticos, luego de que estos publicaran una carta escrita por ella para su padre, Thomas Markle, sin su consentimiento. La duquesa no tiene contacto con su padre desde mayo de 2018, cuando contrajo matrimonio con el príncipe Harry.

La victoria legal de Meghan Markle

Durante el fin de semana de Navidad, los medios periodísticos The Mail on Sunday y Mail Online comunicaron que Meghan Markle ganó la batalla legal contra ellos. La denuncia de la duquesa de Sussex se dio por la publicación de extractos de una carta que ella había escrito a su padre en 2018. Por ello, la intérprete reclamó una infracción de privacidad y derechos de autor.

Previamente, la editorial Associated Newspapers Limited, dueña de ambos medios, intentó apelar la victoria de Markle.

El domingo 26 de diciembre un aviso en la parte inferior de la primera página de The Mail on Sunday decía: “La duquesa de Sussex gana su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y en Mail Online”.

“El Tribunal determinó que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en The Mail on Sunday y en Mail online. Se ha acordado una compensación económica“, se lee también en el periódico.

Meghan y Thomas Markle cuando aun mantenían una relación cordial. Foto: Daily Mail

El caso de Meghan Markle contra la prensa inglesa

The Mail on Sunday publicó en febrero de 2019 una nota informativa titulada La conmovedora carta de Meghan a su padre. El artículo contenía extractos de la carta escrita a mano de la duquesa. Esta comprendía de cinco páginas dirigidas a su padre, Thomas Markle, con quien ella ya no tiene una relación. Fue Thomas quien le habría dado el material al periódico.

En el mismo año, la esposa del príncipe Harry demandó a Associated Newspapers Limited por la publicación , por uso indebido de información privada, infracción de derechos de autor y violación de la Ley de Protección de Datos de 2018.

