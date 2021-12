Madre de Selena Gomez, Mandy Teefey, estuvo al borde de la muerte por la COVID-19

En una reciente conversación que tuvo con la revista People, publicada el 22 de diciembre, Mandy Teefey, madre de Selena Gomez, habló de su dura batalla contra la COVID-19 y contó una desafortunada experiencia que tuvo que experimentar hace poco, mientras posaba para la edición del mes de diciembre de la revista Entrepeneur en compañía de su hija y la fundadora de Newsett, Daniella Pierson, en apoyo de su nuevo emprendimiento de salud mental.

La mujer de 45 años admitió que casi perdió el conocimiento durante el rodaje, debido al daño que presentaban sus pulmones por una infección que le causó la COVID-19.

“Casi me desmayo haciendo la sesión (...) Tuvimos que romper muchas veces, pero todos mis amigos y seres queridos a mi alrededor me ayudaron a superarlo. Estaba sonriendo y riendo la mayor parte del tiempo porque me iba a desmayar. No juzgues cómo se ve alguien porque no sabes qué hay debajo de esa imagen”, dijo Mandy a People en la edición de esta semana.

Selena Gómez anuncia proyecto de salud mental que estará a disposición de usuarios en febrero del 2022. Foto: Selena Gómez/Instagram

PUEDES VER: Selena Gómez lanza una plataforma centrada en la salud mental

Menos de un mes antes del rodaje, Teefey había sido hospitalizada con una neumonía doble potencialmente mortal, que según sus palabras, se exacerbó cuando contrajo COVID-19.

Asimismo, la progenitora de Selena Gomez se contagió de COVID-19 una semana antes de recibir su primera vacuna contra el virus. “Mi oxígeno subió a 69 y me llevaron de urgencia al hospital”, expresó.

Teefey cuenta el duro diagnóstico que le dieron los doctores

La señora nativa de Texas tuvo que ser trasladada al centro médico Cedars-Sinai, en Los Ángeles. Allí, la trataron con esteroides y antibióticos y le dieron ejercicios de respiración.

PUEDES VER: Mamá de Selena Gómez se salva de milagro tras quedar al borde de la muerte por neumonía

“ Dijeron que si mi cuerpo no hubiera respondido tan rápido como lo hizo, tendría dos días (de vida) ”, contó.

“Dijeron: ‘No sabemos cómo has estado respirando todo este tiempo’. Tenía como medio pulmón. Pasé por COVID y no perdí el gusto ni el olor ni nada, pero me golpeó en los pulmones bastante duro“, agregó la fundadora de la aplicación de salud mental Wondermind.

20.11.2021 | Publicación de Mandy Teefey, madre de Selena Gomez. Foto: captura Mandy Teefey/Instagram

Mandy se refirió a comentarios de seguidores sobre su peso

La madre de 45 años recordó, además, las constantes veces en las que la gente comentaba sobre su aumento de peso tras el lanzamiento de la portada de la revista Entrepeneur en diciembre del 2021.

PUEDES VER: Selena Gómez y su mamá asisten como invitadas a una peculiar convención

Sobre ello, Teefey acotó: “Gané 60 libras, más inflamación por la infección”. A lo que también explicó que la sesión fotográfica había sido a solo dos semanas de haber salido del hospital.

Pese a los señalamientos sobre cómo lucía su cuerpo, Mandy les hizo saber a sus seguidores que se encontraba feliz por estar viva.