La tutela de Britney Spears, el caso Alec Baldwin y otros escándalos de famosos que marcaron el 2021

El 2021 fue un excelente año para algunos artistas, mientras que para otros todo lo contrario, ya que estuvieron envueltos en acusaciones y tragedias. Una de las historias que se celebró fue la de la cantante Britney Spears, pues se libró de la tutela de su padre luego de 13 años. Por otro lado, está el caso de Alec Baldwin, quien se retiró del mundo actoral, ya que su carrera fue marcada por un terrible accidente mientras grababa la película Rust.

Britney Spears logró su libertad legal

La cantante Britney Spears acabará el 2021 de una excelente manera, ya que recuperó el control de su vida y su dinero. La interprete de “Baby one more time” ya no estará bajo la tutela de su padre, Jamie Spears.

Desde el 2008, el padre de Britney controlaba gran parte de la vida personal y profesional de la cantante. Ella contó que no tenía poder de decisión en lo que quería hacer. Por ejemplo, no podía tener otro hijo, pues presenta un DIU dentro de su cuerpo, el cual le impide procrear. Tampoco podía casarse con su actual novio, Sam Asghari, ni salir a pasear con él. “No soy feliz, no puedo dormir. Estoy enojada, deprimida. Mi padre y mi agencia deberían estar en la cárcel. Quiero mi vida de vuelta. Quiero demandar a mi familia y compartir mi historia”, contó en su momento.

A inicio de noviembre, Britney Spears le dijo adiós a la tutela después de 13 años. “Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura. ¡¡¡Creo que voy a llorar el resto del día!!! El mejor día de mi vida… Alabado sea el Señor… ¿Puedo obtener un amén? #FreedBritney”, escribió la artista en sus redes sociales.

Britney Spears anuncia entrevista con Oprah Winfrey para revelar detalles de la tutela. Foto: Instagram Britney Spears

Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins

El actor Alec Baldwin disparó un armamento de utilería y mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Ello ocurrió en las grabaciones de la película Rust, la cual se grababa en el Rancho Bonanza Creek, un famoso set en Nuevo México.

La investigaciones apuntan como responsables a la asistente de dirección David Halls y la joven armera Hannah Gutierrez-Reed, quien, según medios estadounidenses, contaba con poca experiencia.

Baldwin fue entrevistado por George Stephanopoulos en un especial de la cadena ABC. “Siento que hay alguien responsable por lo que ocurrió, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo… Sostengo el arma donde ella me indica (…). Le digo a ella que voy a soltar el martillo del arma y le pregunto si quiere verlo, y ella (Hutchins) dice que sí. Suelto el martillo. Bang. El arma se dispara. Todo el mundo está horrorizado. Están en shock. Es ruidoso. Ellos no están usando audífonos. El arma debería estar vacía. Me dijeron que me estaban entregando un arma vacía”, sostuvo.

La policía se contactó con uno de los proveedores de armas de la película de Alec Baldwin. Foto: MEGA

La estampida en concierto de Travis Scott

El concierto del rapero Travis Scott en Houston terminó en tragedia luego de que diez personas murieran y decenas de asistentes resultaran heridos. Según BBC News, las víctimas eran espectadores del festival Astroworld y tenían entre 14 y 27 años. El jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, declaró a la prensa: “La multitud comenzó a empujar hacia la parte frontal del escenario y la gente empezó a entrar en pánico”.

Luego de la estampida y el caos que se formó en el festival Astroworld, Travis se pronunció a través de sus redes sociales. “Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió anoche… Mis oraciones están con las familias de todos los afectados por lo sucedido. Comprometido a trabajar junto con la comunidad de Houston para confortar y apoyar a las familias que lo necesiten”, indicó el cantante en su cuenta de Twitter.

Travis Scott ha sido demandado por la tragedia que se vivió en su concierto. Foto: composición/AP/Wire Image

El actor Chris Noth, conocido por participar en Sex and the city, fue denunciado por violación

El actor Chris Noth está en el foco de la prensa luego de que dos mujeres lo acusaran de agredirlas sexualmente cuando estas tenían 22 y 31 años. Ella decidieron dar sus declaraciones a Hollywood Reporter y mencionar que la promoción de la secuela de Sex and the city les ha desencadenado viejos recuerdos.

“Ver que él estaba retomando su papel en Sexo en Nueva York activó algo en mí… Durante muchos años, lo enterré, pero decidí que ahora era el momento de intentar hacer público quién es”, sostuvo por su parte Zoe.

Ante ello, Chris dijo que las acusaciones eran falsas. “Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres”, sostuvo para Hollywood Reporter.

Chris Noth. Foto: Chris Noth/Instagram

El canibalismo de Armie Hammer

El actor estadounidense Armie Hammer es conocido por participar en reconocidas películas, como Call me by your name, Rebecca, El llanero solitario, entre otras. Asimismo, a inicio de este año, Armiese se volvió tendencia en las redes sociales, ya que se filtraron conversaciones con diversas mujeres donde el artista habría propuesto practicar actos de canibalismo.

Sobre los mensajes que salieron a la luz de la cuenta de Instagram de Hammer, no se ha probado que sean reales, ya que pudieron ser falsificadas. Además, el actor no ha declarado nada al respecto. “Soy 100% caníbal. Te quiero comer. Joder. Asusta admitirlo”, fue uno de los mensajes del actor. “¿Y si quisiera cortarte un dedo del pie para guardarlo en un bolsillo y llevar siempre conmigo un pedazo de ti?”, fue otro de los mensajes.